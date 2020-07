Representantes de academias de danza se manifestarán frente a la Municipalidad

Trabajadores y dueños de academias de danza se manifestarán este miércoles frente al Palacio Municipal de Paraná, para pedirle al gobierno que les permitan volver a trabajar."Tratamos de visibilizarnos de manera física, ya que nos urge trabajar. Esperamos llegar a una solución porque no queremos tener que cerrar las academias", señaló un representante del Movimiento Entrerriano de Danza, aY comentó "mañana a las 10 nos vamos a concentrar frente a la municipalidad para hacer visible nuestro reclamo, porque no tuvimos respuestas a todas las medidas que propusimos al gobierno municipal"."Tratamos de buscar la forma de sostener las instituciones. Es difícil mantener alquileres y los profesionales", mencionó.Sobre la situacion actual de las academias, dijo que "algunas prevén cerrar definitivamente sus pertas en 15 días, si la situación se mantiene igual"."Además de que peligran puestos de trabajo, también corre riesgo el sostenimiento de la identidad cultural. En Paraná hay muchas ramas de danzas que conviven en la ciudad", argumentó.En este sentido explicó que "presentamos todos los protocolos a los distintos municipios de la provincia, y luego nos dieron pautas para adaptar los lugares. Eso ya está hecho, pero no tuvimos más respuestas, queremos abrir".