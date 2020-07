Polémica por loteo en el Parque Urquiza: qué propuestas se plantean

"La municipalidad debería hacer un negocio inmobiliario" con los dueños de esos terrenos

Días atrás se conoció la venta un espacio que integra el Parque Urquiza, pero que son privados. Se trata de dos inmuebles, separados por la calle De La Torre y Vera; uno tiene una superficie de 5669 metros² y el otro una superficie de 3414 m².Recordemos que el dueño de la inmobiliaria que comercializa estos terrenos, José María Armándola comentó a Elonce TV que "ese espacio siempre fue privado, nosotros lo compramos en 1986 por medio de una escritura pública, producto de una sucesión que comprendía varias partes"., contó aque en la noche de este lunes se realizó "una reunión con un montón de vecinos de la ciudad de Paraná, que estamos preocupados por el tema y la estrategia que estamos entre todos consensuando, ya no es la de priorizar un proyecto de ley de expropiación porque consideramos que la situación en Paraná y en la provincia, han cambiado en relación al momento en que fue presentado el proyecto, en 2016. Creemos ahora estamos ante la posibilidad de que este predio, que tenemos incorporado como espacio público"."Es un comodato, un contrato de uso gratuito que le otorgó a la municipalidad en su momento, Armándola y Pintos, co propietarios de dos lotes, que están contiguos, a cambio de que esta le realice diferentes actividades como arbolado y demás. La calle, el cordón cuneta y algunas conexiones de agua y cloacas, la pagaron los co propietarios", recordó Bargagna.En el mismo sentido destacó: "Los co propietarios, como ya lo han hecho en otras oportunidades, estarán pidiendo que se termine el comodato; ya no lo prestan más y deciden vender a ese terreno. Creemos que la municipalidad tiene que acercarse al vendedor, en un momento en que el mercado inmobiliario está deprimido, para hablar de un precio razonable. La municipalidad debería hacer un negocio inmobiliario para que pase al dominio privado municipal, con un destino de uso público. Terminemos con que cada tantos años el propietario enarbola la bandera de que lo quiere lotear y que lo quiere vender. Estamos conversando sobre cómo se lo paga, hay que ver si se puede incorporar la figura del mediador entre el municipio y el privado"., explicó que "son terrenos de dominio privado. En el caso de que se respete el Código Urbano estaríamos fuera de lo que es el dominio público. Siempre defendí lo público, pero esto es privado. El municipio los puede comprar o en el caso de que no se llegue a un acuerdo se tendrá que expropiar. Primero hay que declararlo dominio público en el HCD y después tiene que haber una ley provincial para poder expropiarlo. Esto siempre que no se pongan de acuerdo las partes"."Si el propietario quiere construir lo puede hacer porque está en el Código Urbano. Sino estaríamos avasallando la propiedad privada", dijo.Comentó que "es un comodato y como tal es esencialmente revocable. En cualquier momento cuando el propietario necesita el terreno lo puede reclamar. Hasta que no salga una ley de expropiación estamos corriendo con tiempos ajustados. Esto tiene que salir por ley. El HCD antes puede declarar la utilidad"."Eso no es el Parque Urquiza, me encantaría que se extienda hasta ahí. No estoy en contra de eso. Pero hay que decir que hoy son terrenos privados. Puede haber un acuerdo entre el municipio y el titular, pueden llegar a un acuerdo de una compra de esos terrenos. Todos los paranaenses lo anhelamos porque para todos es una continuación del Parque", resaltó., por su parte, dijo a: "Es un tema complejo, vamos a presentar un proyecto de ordenanza en la sesión próxima que será el miércoles 15. Allí propondremos la paralización de todo trámite administrativo relacionado con este loteo, y la posibilidad de estudiar todos los trámites administrativos y ordenanzas que se han realizado desde aquellas fechas a esta parte, de estos terrenos que tanta controversia han traído. Si es cómo Armándola manifiesta, que estos terrenos son de propiedad privada, habrá que tomar alguna decisión, ya sea modificando alguna ordenanza vigente, o disponiendo algún uso que sea el adecuado".Al mismo tiempo, entendió que "una compra de esos terrenos, por parte del municipio, no diría que no, pero me parece que es imposible teniendo en cuenta el estado de las arcas públicas"."Nuestra intención es debatir qué quieren realizar en estos terrenos. Sabemos que es un punto esencial en Paraná, que todos usamos para recrearnos, sentarnos y mirar el río. Sorprendió mucho enterarnos que eran privados, muchos no sabían esto. Entendemos como muy importante la participación de la ciudadanía, por eso creemos necesario iniciar este proyecto. Allí establecemos la creación de una comisión revisora de todos estos procedimientos y se pueda requerir la opinión de determinadas organizaciones, asambleas o vecinos, en general, para tener en cuenta su opinión", aseguró Minni.