Artista paranaense desafía a invitados a cantar diferentes géneros musicales

Waldermar Salas, es un músico paranaense, que en el programa Buenas Noches, invitó a los conductores a jugar el juego en donde todos los jueves, en su cuenta de Instagram, desafía a otros músicos.

Waldermar, prerara 10 sobres con números, que contenían artistasde todos los géneros musicales, el invitado debe escoger un número y cantar la canción que toco.



"Soy un artista de la ciudad de Paraná, comencé guitarra a los 14 años y de a poquito empecé a tocar la armónica y a estudiar canto", contó a Elonce TV el artista.



"Ahora doy clases de guitarra, así que trato de meterle onda. Pase por varias bandas de distintas localidad, y hoy en día tengo un formato como solista y por lo general tengo artistas invitados", contó.



Y agregó que "suelo tocar Rock Nacional e Internacional, pero los clásicos. También hago blues y punk".



Sobre el juego, dijo que "en mi cuenta de instragram @Waldemalsalas, todos los jueves a las 21:30 horas, desde hace dos meses y medios, vengo haciendo un programa en vivo, donde no solamente escuchas a los artistas, tocar o cantar, sino que salgan de las estructuras y al comodidades, para entretener y divertir".



La idea es "jugar distintos estilos y géneros. Tuve de invitados desde artistas que hacen folclore hasta los músicos de pop".



"Estamos un pasando una situación complicada y nadie lo esperaba y no estaba preparado para atravesarla. La muisca me hace bien, entonces la idea era jugar y ver a nuestros artistas cantar y divertirse", comentó.