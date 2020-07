Gimnasios: En caravana, pedirán asistencia económica para enfrentar la crisis

Gimnasios de la ciudad de Paraná piden al gobierno una asistencia económica debido a la crisis que están atravesando por no poder abrir desde hace casi cuatro meses. En ese sentido, harán una caravana.



Andrea Sanfilippo, explicó a Elonce TV que "será el miércoles a las 10.45. Saldremos desde plaza de las Colectividades. Convocamos a todos los dueños de los gimnasios, clientes y todo el que se quiera sumar. Pueden ir en auto, en moto. Pasaremos por municipalidad y terminamos en Casa de Gobierno".



"Necesitamos una ley de emergencia, que se nos de algún tipo de subsidio, alguna exención de impuestos municipales. No da para más la situación, estamos con deudas y necesitamos urgente una solución", dijo.



Remarcó que "abrir ahora no es la idea, ya que hay un brote de casos. Pero necesitamos una ayuda económica. Queremos que la gente sepa que somos agentes de salud, que el gimnasio es seguro, que estamos preparados para arrancar con protocolo cuando esto se alivie".



"Estamos haciendo mil cosas: clases virtuales, rentamos los elementos y les enviamos las rutinas, charlas con nutricionistas y cardiólogos. Mantenemos a los clientes vinculados al gimnasio para que no hagan tanto desastre a nivel salud. La gente ya se cansó de hacer gimnasia en su casa. Pedimos que se muevan".



Indicó que son cerca de 150 los gimnasios en Paraná que están en crítica situación. "Muchos ya cerraron. Otros están vendiendo el equipamiento. Otros se reinventaron y venden comida, que no tiene nada que ver con nuestro rubro pero es una manera de llevar el pan a la casa, a sus hijos", comentó.



En su caso, Andrea relató que "nuestro gimnasio consta de tres partes. Nuestra salita de calle Echagüe la vamos a cerrar, la vamos a dejar para otro momento. Sí vamos a mantener la sala de pilates de Av. De las Américas". Elonce.com