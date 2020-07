Este 5 de julio cumplió 93 años Wally Fabré, el creador del himno a la amistad, tema cuya música fue compuesta por Daniel Toro y Chango Nieto.



"Hasta hoy a la mañana recibí saludos por mi cumpleaños. Les agradezco a todos la nobleza y gentiliza que tiene la gente de acordarse de mí. No es orgullo, es un honor, yo no lo creo tan merecido", expresó a Elonce TV Wally Fabré.



"Yo no soy artista, ni poeta solamente se me da por escribir, escribo con la rima que aprendí, es lo único que tengo de valor".



Asimismo, recitó parte del himno que creó en 1978: "Amigos del qué tal, cómo te va, qué decís o cómo andas, son solo conocidos. Amigos es más profundo, su alcance es infinito, comienza en este mundo, culmina junto a Cristo. Decir que uno es amigo encierra un compromiso que la amistad lo hizo calor, amor y abrigo. Abrigo es trance duro, abrigo en trance puros. Amigos es esa arteria que en el alma es vivencia. Cuando en la calle se enlaza una amistad, la mano es como un valle de la autenticidad. Amigos es en las buenas, amigos es en las malas. Un amigo nunca es pala que a otro cabe una condena.



Y agregó: "El oro es siempre enemigo, ser popular es muy trampa, más si en ello hay leal amigo, la amistad es fiel alianza. No traiciones, ni mentiras ni frías especulaciones, la amistad crea los dones para ésta y la otra vida. Mirémonos de fretes sin medir nuestras fuerzas, dime como sientes, te diré como piensas y unidos por la gracia de la amistad".



Sobre sus nuevos escritos, enunció: "Un día me miraste, te miré, me gustaste y te gusté. Si queres que yo te quiera, quereme como yo quiero".



Al respecto de su cumpleaños en el mes de julio, comentó "no me quiero morir sin dejar el testamente, el tesoro que acá adentro guardó y quiero compartir".