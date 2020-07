Transporte interurbano provincial: "Cuando vuelva el avión, vuelve el ómnibus"

Economía El Gobierno pagará parte de los sueldos a empleados del transporte interurbano

La situación del transporte interurbano en la provincia es complicada, el viernes pasado les comunicaron a las empresas que, el servicio seguirá suspendido hasta el 17 de julio.En comunicacion con, Leonardo Herlein, presidente de la Asociación Empresaria del Transporte Automotor, dijo: "El panorama es difícil como todo lo que se está viviendo. Nuestro sector tiene la particularidad, que esta parada desde el 20 marzo. Los colectivos de media distancia funcionaron ocho días y volvieron de nuevo a parar el servicio".En ese sentido, dijo que "en relación a los viajes interjurisdiccional no hay perspectiva de vuelta al corto plazo. Entendemos que cuando vuelva el avión, vuelve el ómnibus y se estima que sea alrededor de septiembre/octubre, pero no tenemos nada concreto, todo es incertidumbre".Herlein remarcó: "Los empleados la está pasando mal, nosotros mismos estamos en una situación complicada porque tenemos las estructuras paradas y no vemos alguna solución cerca".Sobre los viajes dijo que "puede haber algún servicio particular, pero la mayor cantidad de servicios que funcionan en la provincia generar la conexión entre los pueblos, y eso es lo que no quieren, que las localidades tengan contacto".Al respecto, el presidente de Asociación Empresaria del Transporte Automotor, dijo que "la gente que se moviliza entre las ciudades, lo sigue haciendo. Busca diferentes alternativas hasta que el servicio de transporte vuelve a funcionar".Algunas empresas no entraron en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), ya que les otorgaron otra compensación de Nación que les permite hacer frente al 70% de sus obligaciones. El 30% restante lo están sosteniendo con créditosHerlein, comentó que su preocupación es que "hasta que no haya una vacuna, esto no va a terminar, mas allá de los cuidados que las personas podamos tener. Podremos prestar los servicios en forma de emergencia, pero recuperar la actividad, va a ser difícil".Y agregó que "lo que respecta a nuestro sector, tiene un tratamiento especial porque nosotros no estamos pudiendo operar. No tenemos la opción de poder trabajar de alguna manera alternativa, nosotros tenemos las empresas cerradas, con los vehículos parados"."Necesitamos medidas claras a mediano plazo para comenzar a trabajar y proyectar una vuelta real", culminó el presidente.