Reclamo por cloaca tapada: "Olor insoportable y ratas que salen por el inodoro"

Vecinos de barrio Rocamora, más precisamente de la zona de calles 29 de Septiembre y Sara Eccleston de la ciudad de Paraná, reclamaron a las autoridades de la comuna por el arreglo de una cloaca que se tapa desde hace mucho tiempo, generando problemas desagradables para el lugar.



"Esto es un suplicio, hace años que estamos sufriendo este problema que se tapa una boca de cloaca de la esquina y afecta a más de media cuadra", relató Mirta a Elonce TV.



Según indicó, el agua servida "y algo más", no solamente sale por los desagües pluviales sino que afecta el interior de las viviendas: "Ahora está fluyendo por las veredas y los pasillos", remarcó.



Otro vecino que tiene su casa afectada, coincidió con Mirta en que "el problema es por falta de mantenimiento porque las cloacas se tapan y hay que llamar continuamente para que venga el servicio y lo destapen".



"En mi casa el agua servida está en todos lados, el olor es insoportable y lo peor es que las ratas me salen por el inodoro, así no podemos estar, ni siquiera ir al baño, es imposible", contó una vecina y agregó: "Hemos hecho muchos reclamos, pero pedimos por favor que vengan a destapar la cloaca. Sé que están muy ocupados con otras cosas, pero también es un problema de salud que nos atañe a todos". Elonce.com