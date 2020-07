"Ojalá volvamos a abrazarnos pronto", dijo a Elonce TV Claudia Figueroa

Su primer teatro

En una nueva edición del programa Peña Entre Todos, el conductor Francisco Cuestas, dialogó con la entrerriana Claudia Figueroa desde Gualeguyachú. La artista, cantó la canción. También, interpretóde Hugo Antonio Duraczek."Además de cantar soy partera, trabajo en el hospital de Gualeguyachú, atendemos a todo el departamento, zonas de Islas. Traemos los niños de toda esas zonas", expresó ala artista."Hace 30 años que trabajo en el hospital. Es increíble, pero llevo un poco más de años cantando", dijo".Sobre su profesión, contó que "me encanta el termino partera o la comadrona. En realidad el título es de obstétrica es para las partera y el medico es el obstetra. A mí con que me digan partera ya estoy contenta"."En una sala de parto, si la madre está dispuesta y ganas de escuchar alguna canción, me pongo a cantar. Pero si la mamá no quiere se respeta su decisión porque es un momento muy especial", remarcó."De Larroque me fui a La Plata a estudiar, y a los 20 años me radique en Gualeguaychú para seguir trabajando".Sobre su pasión por la música, dijo que "creo que viene de mi mamá, porque le gustaba mucho cantar y en su época no se pude dedicar. Hoy gracias a Dios los tengo a mis papás"."A mí me dejaron cantar porque era insoportable, yo cantaba, cantaba y cantaba. Y a los cinco años comencé primer grado, en un colegio privado de monjas que me aceptaron de oyente", expresó.Y agregó que "y comencé a estudiar y a los 16 años terminé la secundaria. A los 7 años ya estaba arriba de un escenario tocando la guitarra".En La Plata "me puse a estudiar obstetricia, pero al mismo tiempo comencé a estudiar canto. Nunca dejé de cantar, siempre fue mi sostén. Donde yo estaba bien, era en el canto"."El año pasado tuve un teatro Gualeguaychú para mi sola. Siempre había compartido teatro con otros artistas, y el año pasado me ocurrió hacerlo sola, con todo lo que conlleva", comentó.Y continuó: "No es fácil ser profeta en tu propia tierra. Como te ven a cada rato, piensas que sos uno más de ellos. Pero tuve la suerte de llenar el teatro con mi nombre"."Fue un mimo al alma. Yo llevo en mi corazón el Folclore, pero no quita que pueda cantar un tango o una balada. Lo mío es cantar".Sobre la pandemia, contó que "yo creo que acá salimos unidos de verdad. Ayudándonos entre todos, no sirve de nada que los que estamos en salud, tengamos todos los recaudos sino nos cuidamos siempre"."No quiero generar miedo, tengo que saber cómo nos tenemos que cuidar y cuidar al otro. Esa es la cuestión, tomar las medidas de higiene necesarias, no tenemos que tener miedo pero si debemos cuidarnos. Ojalá volvamos a abrazarnos pronto".