"Hacemos lo que amamos" expresó a Elonce TV Víctor Hugo Godoy

"En la soledad de la pandemia, que nos invita a quedarnos en casa, hay muchas cosas para pensar y soñar. Pero hay cosas impensadas como estas comunicaciones a través de internet", expresó aVíctor Hugo."La cuarentena nos agarró al grupo, separados pero juntos. Si bien no hicimos cosas juntos en este tiempo, individuamente cada uno realizó sus produccines", contó.Y agregó que "yo realice la canción. Estoy en Buenos Aires, junto a mi yerno, un gran músico y hemos hecho varias cositas".Al respecto, dijo que "junto a Destino San Javier, realizamos una canción, con León Gieco, el Chaqueño y una cantidad increíble de amigos"."Tuve muchas producción, como integrante de los Cuatro de Córdoba, muy interesantes. Fui descubrí cosas que no tenía ni idea, como que con un teléfono puedo grabar canciones".Sobre la historia del grupo, dijo que "la banda se formó hace 50 años y todo paso sin que nos diéramos cuenta"."En enero del 1969, comenzamos a ensayar. En marzo nos vinimos a Buenos Aires, y un cantante nos presentó a un productor de Sony, y el 7 de abril firmamos el contrato con la compañía", explicó.En ese sentido, dijo que "tomamos esa fecha como referencia de la formación del grupo, porque pensamos que es el día clave donde comenzó nuestra historia. Desde el comienzo que estamos los mismos".El artista, mencionó que "nos encanta compartir el folclore con los jóvenes".Sobre la clave de manarse el grupo, contó que "el algo que no puedo responder. Nosotros nunca firmamos un contrato para mantenernos juntos, la cosa va surgiendo. Lo que hacemos es una gran aventura por lo que amamos"."Obviamente tuvimos la posibilidad de poder ganar y vivir de esto, entonces la responsabilidad es otra. Gracias a Dios, hemos seguido juntos.Al ser consultado sobre los momentos más importante, dijo que "son muchos, uno busca el éxito, que es el que te conozcan. Uno está buscando permanentemente los buenos momentos"."Nuestro primer disco se editó en Colombia, y explotó allá antes que en Argentina. Trabajamos mucho en ese país, tal es así que conocí a mi esposa allá. Pero en el país no había sucedido eso".En 1977, "realizamos una obray recuerdo que la primera presentación fue el Concepción del Uruguay, ahí resolvimos no cantar ningún tema de los que veníamos tocando".En ese sentido, dijo que "explotó el club en donde nos presentábamos. Esa noche no me lo olvido nunca más, nos marcó al grupo y el publicó nos ayudó porque tocamos canciones que nadie conocía".