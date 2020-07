Mujer fue ferozmente atacada por un Pitbull: Sufrió graves heridas en su brazo

Una mujer fue ferozmente atacada por un Pitbull; ocurrió este sábado, alrededor de las 18hs, en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Pasteur antes de su intersección con Avenida de Las Américas, en Paraná.



"Una mujer fue atacada en el patio interno de su vivienda por su perro de raza Pitbull", confirmó a Elonce TV la jefa de la comisaría segunda, Eliana Galarza.



"Las circunstancias del hecho aún no están clarificadas ya que en primera instancia se trató de resguardar la integridad física de la mujer; se pidió una ambulancia para que sea trasladada al hospital San Martín porque tenía lesiones muy comprometidas en su brazo izquierdo", explicó.



Según los datos a los que accedió este medio, la mujer pretendió alimentar al animal cuando éste la desconoció y la atacó ferozmente. De acuerdo a los trascendidos, pudo haber sido una tragedia dado que el perro no soltaba el brazo de la mujer.



"El brazo izquierdo de la mujer estaba muy comprometido", confirmó la comisario al aclarar que "no pudo expresar cómo fueron las circunstancias del ataque".



La funcionaria policial destacó que un vecino escuchó los gritos de auxilio y dio rápido aviso al móvil policial que justo se encontraba de recorrida jurisdiccional en la zona.



Según los lineamientos de la Fiscalía en turno, el perro fue entregado a su dueño, quien es el hijo de la víctima. (Elonce)