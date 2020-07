Juanjo Piedrabuena nominado a los Premios Gardel por su álbum "Libre"

Y los nominados de los #GARDEL2020 para MEJOR ÁLBUM ARTISTA TROPICAL son...

??Rodrigo Tapari

??Ángela Leiva

??El Gordo Luis

??El Dipy

??Jackita

??Roberto Edgar Volcan

??Hernán y La Champions Liga

??Juan José Piedrabuena pic.twitter.com/5hdHHhJ9j1 — Premios Gardel - CAPIF (@PremiosGardel) July 2, 2020

Juanjo Piedrabuena fue nominado en la terna Mejor álbum artista tropical de los Premios Gardel. Comparte terna con: Rodrigo Tapari; Ángela Leiva; El Gordo Luis; El Dipy; Jackita; Roberto Edgar Volcan; Hernán y La Champions Liga; Juan José Piedrabuena."Estoy muy feliz y contento, y demás agradecido por esta oportunidad. Paraná es mi segunda casa y todo esto es gracias a ellos también. Que me tengan en cuenta en unos premios tan imporante como los Premios Gardel para mí es un orgullo", expresó ael artista."Es un mimo y una caricia al alma esta nominación, compartir terna con grosos de la música y que este mi nombre y apellido, para mí ya gane. Estoy nominado a Mejor Álbum Artista Tropical", dijo.Y agregó que "me enteré ayer, por un mensaje de WhatsApps. Tenemos un grupo con todos los artistas de Santa Fe y ahí me contaron de la noticia. Ahí me llamaron y me confirmaron la noticia".Sobre los show en vivo, contó que "se extraña el cariño y el fervor del público, salir al escenario y cantar es algo que extraño todos los días. También quisiera viajar y visitar Paraná, a tantos amigos""En los próximos días vamos a tener algunas reuniones para empezar a realizar show a través de internet".Sobre la nominación, comentó que "es como que a un actor lo nominen a los Oscars o a los Martin Fierros. Es algo muy lindo y muy groso, por lo menos en mi vida personal es algo muy importante".Juanjo mencionó que "yo nací y fui criado en la Villa Centenario en Santa Fe y que a través de la música yo haya podido llegar a muchísima gente, a los medios de comunicación y a estar nominado en estos premios, es algo muy hermoso. No lo puedo explicar con palabas".Al ser consultado sobre cómo se sustentan los artistas en esta época, contó que "nos estamos manteniendo con ahorros. Es una situación brava y nos pegó de golpe a todos. Nunca pensé que en mi vida iba a pasar por algo así".Al finalizar, el artista dijo que "no tengo más que palabra de agradecimiento con los paranaenses que siempre me recibieron con los brazos abiertos".