Libros viajeros: Proponen llevarse un libro y dejar otro para fomentar lectura

Docentes tuvieron una novedosa iniciativa para aprovechar y compartir en cuarentena. En calle Don Bosco, entre Sudamérica y 3 de Febrero, colocaron una caja con "libros viajeros".



Paula, explicó a Elonce TV que "como estamos en cuarentena y eso propicia un montón de ideas, porque estamos encerrados. Los libros se nos llenan de polvo y muchos quedan guardados para nada. Pensamos en la idea de sacarlos afuera, de que tengan su propio recorrido, que se los llevan, que los tengan como propietarios un rato y lo traigan si quieren o traigan otros".



"Es complicado dar clases de manera virtual. Por varias razones muchos de nuestros estudiantes no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para poder recibir clases. Este es un modo de acercarnos a los chicos y al saber", resaltó.



Juan Martín, por su parte, dijo que "en casa un libro cerrado es un amigo que no está. La idea es que traigan, que acerquen libros. Escuchábamos que la gente que pasaba miraba, comentaba que iba a traer libros y llevarse otros. Esto es un éxito. Subimos fotos por WhatsApp y la propuesta vino muy bien".



"Cuando uno no se puede acercar de manera tecnológica, el libro te acerca al saber de manera primaria, lo lees, tenés todo ahí. Leerle a los chicos es volver a tener ese vínculo", remarcó.



Y agregaron: "la lectura te da conocimiento, sueños, libertad".