La población celíaca exige el pago de aportes por parte de obras sociales

La Asociación de Celiacos de Entre Ríos pide que la obra social de la provincia abone los aporte correspondientes a los afiliados para que puedan comprar los alimentos libres de gluten y continuar con el tratamiento.



Cecilia Pautasso, Presidente de la Asociación , le dijo a Elonce TV que "desde marzo a la fecha, las personas celiacas no están recibiendo los aporte por parte de las obra social de la provincia. Su ingreso es a través de chequeras, es decir los municipales y los capitados, el importe que le deben depositar es de $1350".



Al respecto dijo que "el aporte está desactualizado en relación a los valores actuales, pero de igual manera esos aportes no se están realizando".



"Con la asociación y nuestra abogada, realizamos una presentación para que se pongan al día con el pago. Además, le dimos conocimiento de la situación a la Ministra de Salud y al Gobernador, ya que es algo que aqueja a muchas personas célicas y ponen en riesgo su salid", indicó.



Y agregó que "La cantidad de afiliados que tiene IOSPER con respecto a la celiaquía es de mil personas aproximadamente. Pero no todos están en esta situación, ya que algunos beneficiarios tiene cuenta corriente y automáticamente se les deposita el aporte".



Al finalizar, dijo que "en junio de 2018 se realizó un estudio de mercado y el INDEC recomendó que dos veces al año estas cifras debían actualizarse y ese año la canasta básica robaba en los $3000, hoy está cerca delos $6000, por este motivo urge la actualización, además de abonar lo adeudado".