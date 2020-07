Básquet femenino del Atlético Echagüe Club recauda fondos y ayuda a profesores

La subcomisión de básquet femenino del Atlético Echagüe Club realizará el próximo 17 de julio una venta de pasteles y alfajores para poder pagarles el sueldo a los profesores.



Patricia Bello, secretaria de la Subcomisión de Básquet Femenino del Atlético Echagüe Club en comunicación con Elonce TV dijo que "lamentablemente esta situación se está haciendo larga y cuesta pagar las cosas. Los profesores siguen trabajando, más allá de que sea por zoom, y tiene derecho a cobrar sus sueldos y cada vez se hace difícil".



En ese sentido, dijo que "el ingreso de las cuotas deportivas ha disminuido bastante y entonces se nos complica pagar los sueldos".



"El mes pasado comenzamos con la venta, esperamos un poco a que se habilitaran actividades por la cuarentena. Ya tenemos prevista otra venta de pastelitos y alfajores de maicenas para el 17 de julio", indicó.



Y agregó que "como no pudimos reducir el importe de las cuotas, han disminuido el pago por parte de los socios, pero nosotros no queremos que los chicos dejen y deseamos que puedan continuar. Tenemos planes de pago para que vayan abonando de a poco si no pueden pagar el monto de una vez".



"Como es un deporte en equipo, el acompañamiento sigue y las chicas continúan participando. Seguimos el vínculo y lo que más queremos es que abra la institución".



Al finalizar, dijo que "el que quiera puede hacer su encargo y los pedidos se retiran en el club".