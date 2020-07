Día del Locutor Nacional: Voces que trasmiten emociones, vivencias e ideas

Cada 3 de julio, se celebra en Argentina el Día del Locutor Nacional, fecha que rige desde 1950 conmemoración del nacimiento de la entidad gremial que nuclea a los profesionales de la radiodifusión, la Sociedad Argentina de Locutores.



Claudia Martínez locutora nacional y periodista en comunicación con Elonce TV dijo que "rendí hace muchos años una prorrogativa, que se les daba a los locutores del interior. Primero debíamos pasar un examen muy exigente para poder obtener el carnet de locutores nacionales".



"Me acuerdo que rendimos en Buenos Aires, con un grupo de gente que hasta el día de hoy somos amigos. Yo me siento periodista y locutora porque las dos cosas están entrelazadas", expresó.



Y agregó que "hace 30 años que comencé a trabajar en la radio y estuve con gente que ya no está, yo soy una de las últimas que van quedando. Se aprende mucho de la gente que estaba antes y la relación con el oyente es tan cercana, que cuando vienen del interior de la provincia, van a la radio a verte y a conocerte"



En ese sentido, Martínez dijo que "Me parece maravilloso esa cercanía que existe entre las personas y la radio. Mi mamá tiene la radio prendida las 24 horas, más allá de que yo no esté, el aparato siempre está haciendo ruido".



"Es una gran compañía para mucha gente, más en estos momentos en que las personas están encerradas y a lo mejor es el único contacto que uno tiene con el exterior", mencionó.



Sobre la diversificación del rol del locutor, dijo que "uno se sorprende cuando ve a la personas que están detrás del micrófono. Nunca se lo imagina quienes son".



A la vez que comentó: "Creo que los locutores tiene que volver al doblaje y personajes, cosas que a la gente les active la imaginación y es lo más lindo que se puede escuchar".



Al finalizar, Martínez contó que "cuando uno lee un texto tiene que tratar que el que está del otro lado no se dé cuenta de que estás leyendo. Hay una pasión en la personificación que uno le pone al relato. Me parece que la voz es algo súper importante, porque uno puede demostrar el estado de ánimo y la postura sobre un tema determinado".