Las medidas tomadas por la Municipalidad de Paraná tras los casos de coronavirus

Pablo Testa, secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, realizó un nuevo informe sobre las acciones ante la pandemia del Covid 19.La Municipalidad de Paraná extendió la suspensión de actividades habilitadas hasta el 6 de julio. Esto incluye actividades deportivas, recreativas, bares y restaurantes. El objetivo es contener el brote de contagios y disminuir la circulación para que el virus no se expanda. La medida se definió por indicación del Ministerio de Salud de la provincia y los especialistas en epidemiología.Sobre el transporte público se revisan las medidas de distanciamiento como el plástico divisorio, barbijos y cantidad de pasajeros trasladados. Se solicita también el registro de conducir, la libreta sanitaria, el uso de asientos individuales y que no se transporten ciudadanos parados.Sobre el transporte de carga se hacen operativos de rutina y se inspeccionan las medidas de prevención y las cargas.En todos los casos se controla la temperatura de los choferes.Testa comunicó que el Municipio controla además la prevención en bancos, comercios y actividades habilitadas: cumplimiento de los horarios de apertura y cierre, normas de higiene y protocolos sanitarios correspondientes. Ya se han realizado llamados de atención y actas donde no tenían en regla los protocolos. Además, se verifica la presencia de los libros de quejas y que no se cometan abusos de precios en productos de primera necesidad.Como complemento a estos controles, el intendente Bahl mantuvo videoconferencias con representantes de comercios, supermercados, transporte de carga, correos, bancos e industrias. El objetivo fue solicitarles extremar la prevención, sumando su compromiso para profundizar los cuidados hacia empleados y clientes.Aportando desde el Municipio lo solicitado por el Gobierno provincial para cuidar el sistema de salud, la Municipalidad de Paraná contrató hoteles para alojar a personas que deban cumplir aislamiento mientras esperan los resultados del testeo sin poner en riesgo a quienes conviven con ellos.Se trabaja articuladamente con el Gobierno provincial. El Municipio se encarga de poner todo en condiciones y luego la Provincia es quien decide cuándo ingresan los pacientes y por cuánto tiempo.Los dos hoteles que se consiguieron están listos para ser ocupados y los empleados municipales capacitados para trabajar. El objetivo es llegar a 100 camas para sumar a las 60 plazas con las que cuenta el Centro de Educación Integral Municipal (CEMI) para albergar a los pacientes con coronavirus que presenten sintomatología leve.Con el Programa Cuidarnos, se sigue trabajando desde los 6 centros de salud municipales la prevención en los barrios. Esto se hace compartiendo información responsable con referentes de cada zona sobre medidas sanitarias y protocolos ante la posible aparición de casos evitando más contagios, además de brindar herramientas para la contención de mujeres en situación de violencia.Ante el inicio del invierno y en plena emergencia sanitaria, se entregaron las primeras donaciones del programa Paraná se Abriga, destinado a dar contención a los sectores más vulnerables. En los últimos días, el Banco de Alimentos distribuyó 2658 prendas que se suman a las mil frazadas ya entregadas la semana pasada.Se trata de una acción solidaria impulsada por el Municipio junto a instituciones intermedias y el Honorable Concejo Deliberante para recolectar donaciones de elementos de abrigo que luego son destinadas a los barrios. Para ello, se dispusieron 39 puntos de recepción y se realiza una distribución equitativa entre las 178 organizaciones con quienes se trabaja conjuntamente.Para terminar, Testa recordó la recomendación de evitar la circulación y mantener el cuidado preventivo.