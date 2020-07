Caravana de Gimnasios: "Queremos un subsidio para afrontar gastos fijos"

Tras de 110 días sin actividad, trabajadores de gimnasios se manifestaron este viernes para pedir ayuda económica para todo el sector y que se apruebe mediante protocolos la reapertura del rubro."Hace 110 días que venimos con esta situación, es muy preocupante, han cerrado muchísimos gimnasios", comentó uno de los vocales de la Cámara de Gimnasios de Paraná, aY remarcó: "Solicitamos la apertura de gimnasios, somos agentes de salud y sabemos cómo cuidar a las personas. Presentamos un protocolo en el cual se nos ha dado el visto bueno y no vemos el motivo por el cual no hemos podido abrir"."Sabemos que abrieron otras actividades como bares y ahí hay aglomeración. Queremos una respuesta y un protocolo de acuerdo para poder cumplimentar", sentenció Romero.Por su parte, otro representante de la Cámara de Gimnasios, Diego Scocco dijo que "también solicitamos un subsidio para poder solventar los gastos de personal, alquiler e impuestos".Teniendo en cuenta el protocolo que presentaron explicó que "está contemplado la distancia entre las personas. Se prevé que una persona ocupe 4 metros cuadrados dentro del establecimiento. Los turnos serán por horas y trabajamos en los aspectos de cuidar todos los detalles".Sobre la situación actual, informó que "en las últimas dos semanas cerraron 12 gimnasios de alrededor de 200 que hay en total".Al finalizar Scocco apuntó que "en la provincia tuvimos 50 días en los que no se registraron casos de covid-19 y en nunca se habló de reabrir los gimnasios".