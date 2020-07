Paraná deberá "endurecer las medidas" para restringir la circulación de personas

. "La situación de Paraná (en cuento a la cantidad de casos diarios) no ha bajado como hubiésemos querido. El comportamiento de los casos tiene varios componentes. Paraná tiene alta densidad de población y la circulación de personas se hace más compleja", confirmó ala ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez.. El distanciamiento físico es una de las medidas principales. Tenemos que recuperar el statu quo sanitario, porque nuestros efectores de salud son las instituciones de referencia provincial".. Se cumple la segunda semana del decreto del municipio. Desde el COES presentaremos la situación epidemiológica.un contrato social entre las medias cívicas y el cumplimiento de protocolos de los comerciantes. Pese a que sabemos que la actividad económica está muy comprometida y ha tenido un cimbronazo en cuanto a los ingresos, tenemos que seguir cuidando status sanitario", expresó Sonia Velázquez aHizo hincapié en la necesidad de "equilibrio" en el manejo de la pandemia que "es un problema de salud pública a nivel mundial".La funcionaria consideró queRatificó que en Paraná sigue "la trasmisión local por conglomerado, porque todavía encontramos los nexos,"."Teniendo en cuenta la alta propagación del virus, en forma muy rápida tanto las salas de internación de pacientes leves se llenan. No obstante, tenemos pocos pacientes en cuidados críticos. Tenemos dos pacientes más comprometidos: Uno en el Masvernat de Concordia, oriundo de Santa Ana, y otro en el hospital San Martín de Paraná, procedente de Oro Verde", reveló la ministra, quien no obstante aclaró que en este tiempo "nos hemos preparado desde el punto de vista sanitario", para esta situación.Ante la consulta de, Velázquez reconoció que están evaluando endurecer los controles en los límites provinciales. "Es una solicitud del gobernador a las fuerzas policiales y a los municipios para restringir los accesos. También hay que seguir apelando al cuidado individual para la preservación de todos los ciudadanos", expresó.