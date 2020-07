Coronavirus en Paraná: "La circulación de las personas tiene que disminuir más"

El gabinete entrerriano analizó junto al Comité de Organización de Emergencia en Salud (COES) la situación sanitaria frente a la pandemia de coronavirus.El encuentro fue encabezado por la vicegobernadora, Laura Stratta, señaló que "tenemos concentrada la mirada" en Paraná "donde también tenemos que definir estrategias que nos permitan bajar la cantidad de casos, evitar llegar a una fase de circulación comunitaria, para poder sostener este estatus". En ese marco, resaltó que "necesitamos seguir apelando al civismo, a la gran responsabilidad que ha tenido nuestra sociedad porque cada vez que nosotros nos cuidamos, estamos cuidando a otros y estamos cuidando un capital que tiene que ver con preservar la vida y la salud".. Yo creo que la ciudadanía tiene que seguir concientizándose de qué comportamiento es esencial, sobretodo el comportamiento del distanciamiento físico y también el resguardo de las personas con factores de riesgo, sobre todo para no exponer a los grupos de riesgos y a los adultos mayores que hemos trabajado muchísimo".que tiene como particularidad que se propaga con mucha celeridad y tiene una alta contagiosidad"."Esto significa que nosotros tenemos concentrada la resolución del riesgo sanitario en el componente pediátrico y también en el componente de adultos y en ese sentido. Digo va a ser muy complejo y va a traer consecuencias que nadie quisiera en cuanto a poder acompañar este proceso porque tenemos en cuenta todos los factores", dijo Velázquez."Necesitamos esta democratización no solamente de toma de decisiones sino de toma de consciencia y también de un cierto contrato social entre las instituciones públicas, entre las instituciones privadas, entre los comerciantes para que también cuiden su protocolo y también con los decisores locales para seguir trabajando en una gobernanza que pueda garantizar este estatus sanitario que necesitamos seguir cuidando en estas localidades", manifestó la ministra de Salud.Velázquez indicó que "así se ha trabajado con Colón, que hemos podido salir de una transmisión local por conglomerado, con mucha responsabilidad y un esfuerzo importante que han hecho no solamente los comerciantes locales, sino también los equipos de salud y los municipios de ese corredor que tenía transmisión local por conglomerados". En ese sentido, agregó que del mismo modo lo han hecho Ibicuy, y lo está haciendo Santa Ana, también Villa Elisa, entre otras.