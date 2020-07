El niño que sufrió graves quemaduras tuvo que ser operado de urgencia

Paraná Mejora el estado de salud del niño que sufrió graves quemaduras con grasa

El grave accidente doméstico, ocurrió en un domicilio particular de Villa Elisa, donde el pequeño se habría abalanzado sobre un sartén que su madre estaba utilizando para derretir grasa, en un descuido dentro de la cocina.Sandra, mamá de Gael, le dijo aque "tuvo una recaida el domingo que no se sabe por qué paso. Los médicos dicen que es inexplicable"."Se le formó un coágulo en la cabeza y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Entre a operación a las 9 de noche y salió a las 12. El neurocirujano dijo que a los nenes que se queman, la sangre tiende a espesarse, es la única explicación que encontramos por ahora", explicó.A la vez que contó: "Pero por suerte ya abrió sus ojitos y está tolerando la leche y los líquidos" y agregó que "ese domingo él se durmió después del mediodía y no se volvió a despertar. Entro a cirugía y recién el martes reaccionó".Sobre la recuperación de Gale, Sandra indicó que "mañana se le hace un tomografía para ver como evoluciona su cabecita, si todo sigue bien, la semana que viene comienzan los injertos de piel"."Quiero estar cerca de Gael por si me necesita. Le agradezco a todos los que oran y piden por él", finalizó.