Video: Dos hermanitos de 11 y 5 años aprovechan el aislamiento y tocan el acordeón

Thiago de 11 y Selena de 5 años son dos hermanitos de Paraná que siguen sus raíces chamameceras y tocan el acordeón, una enseñanza de sus abuelos. Durante la entrevista en el programa Buenas Noches, tocaron un chamamé y un tema de Los Palmeras.



"De mañana toco un poco el acordeón y a la tarde hago la tarea. Mientras mi mamá trabaja, con mi papá estamos toda la mañana tocando", expresó a Elonce TV Thiago.



"A mi hermana Selena, le estoy enseñando a tocar el Feliz Cumpleaños. Cuando yo era chiquito mis abuelos siempre escuchaban chamamé y me hacían bailar. A los dos años mi papá me compró el acordeón que tiene ahora mi hermana", contó.



Y agregó que "a los ocho años mi mamá me mando a aprender a tocar el instrumento. Me gustan mucho tocar Los Palmeras. También hago futbol, y juego a la play".



En tanto Mariela, su mamá dijo que "mis padres son muy chamamecero y ellos le regalaron el acordeón y así comenzó. Siempre tratamos de que siga y no pierda esta cultura".



"Cuando concretamos la entrevistas ellos estaban feliz de poder compartir esto con todos".