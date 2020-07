Video: La Banda Roja interpretó "Gatito bajo la lluvia" de Lito Romero

La Banda Roja es una agrupación musical folclórica, que tiene más de 20 años de trayectoria. Hace unos días compartió en redes sociales una interpretación del tema musical "Gatito bajo la lluvia" de Lito Romero.Esteban Frías, integrante del grupo música, le dijo aque "al tema yo lo conozco hace muchos años por un chico de Córdoba. Pero cuando tenía 14 años participe de un festival y concurse con esta canción, y salí segundo. Cuando ingresé a la banda siempre quise hacerlo y con los chicos decidimos que estaba bueno interpretarlo, pero poniéndole nuestra impronta"."Las personas se renueva y las cosas también, por ese motivo la banda se tiene renovar porque el público no es siempre el mismo. Además, en el grupo cada vez hay más personas que piensan y opinan entonces vamos generando un nuevo repertorio", contó.Y agregó que "son tiempos difíciles, donde uno no puede hacer la cosas que realiza con frecuencia. Los artistas nos sentimos más golpeados, porque no podemos volcar el arte que amamos hacer y regalarle a las personas la música".En ese sentido, Estaban dijo que "pero estamos viviendo este momentos tranquilos y con mucha responsabilidad. Pero realizamos muchas cosas a través de las redes sociales. Personalmente estoy subiendo producciones musicales a mis cuentas de Facebook e Instagram y con la banda también armando videos".Al respecto de generar contenido en sus casa, dijo que "fácil no es y es más complicado. Pero si uno tiene las ganas, son cosas que se pueden hacer y a nosotros las ganas nos sobras porque el único escenario que tenemos son las redes sociales".