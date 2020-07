"Sale por la ducha, el bidet y el inodoro": Reclamo por desbordes cloacales

Una familia de barrio Puerto Viejo de la capital entrerriana sufre los desbordes cloacales en su vivienda, hace más de un año y pese a que el personal de Obras Sanitarias, acude a sus llamados, afirman que se necesita una solución definitiva en la zona.Según explicó Dalila, la joven que vive en la casa junto a su madre, Maru, contó a Elonce que "Obras Sanitarias, ha venido tres veces y me ha dicho que está roto el caño maestro de la cloaca. Entonces, lo destapan y se van, pero el problema sigue, porque hay que romper la calle y arreglar en caño general", afirmó."Hoy, se inundó la casa, los líquidos cloacales salen por todos lados, salen por la ducha, por el bidet, por el inodoro y por el desagüe. Es agua con desechos y es mucha cantidad", dijo Dalila y agregó que "es un foco infeccioso porque se pueden contagiar muchas enfermedades con estos desechos. La suciedad está todo el tiempo y no se puede vivir así", resumió.Por su parte, Maru aclaró que el problema, también afecta a otros vecinos, porque el agua servida sale hasta la vereda. "El agua que sale de la cloaca, está en la vereda donde pasan los vecinos para hacer sus mandados y arrastran los desechos hasta sus domicilios", dijo la mujer en diálogo con Elonce."El agua sale del baño, se va al comedor, pasa por el living, se desparrama a los dormitorios y llega hasta la vereda", contó la mujer."Cuando viene Obras Sanitarias se desagota lo que está en el caño chico, pero no se soluciona lo del caño maestro", dijo a Elonce y agregó que "nos dijeron que por el tema de la pandemia, no saben cuándo van a venir y vamos a esperar, qué solución nos dan", remarcó Maru."La vereda nunca está seca, porque sale de la casa. En el barrio hay niños y estamos conviviendo con el olor a caca", concluyó Dalila. Elonce.com