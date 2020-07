Cámara de Gimnasios: "Necesitamos apoyo económico para sobrellevar la situación"

El gobernador anunció este miércoles que autorizaron la reapertura de gimnasios en localidades donde no tengan casos activos de coronavirus. Ante ello, desde la Cámara de Gimnasios de Paraná, convocaron a una marcha para este viernes. Además, el tesorero de la institución, Sebastián Villafáfila, comentó aque "estamos de acuerdo con el gobierno en cuestiones de salud pero tenemos una disparidad en cuanto a la situación económica del sector"."Los gimnasios somos agentes de salud, y. Tenemos toda la seguridad montada para que las personas realicen actividad física de manera programada en esta situación de covid-19", agregó.Y resaltó: "En una primera instancia necesitamos trabajar y si eso no es posible, queremos que nos den".En Paraná no está habilitada la actividad, y llevan más de 100 días sin trabajar, en este sentido Villafáfila apuntó que "atravesamos una situación muy crítica estamos prácticamente en quiebra"."Sabemos que mientras los casos activos de covid-19 se mantengan no podemos abrir, y no tenemos la certeza cuál es el parámetro en el cual difiere ese cálculo de casos positivos para que permita que la actividad funcione".A su vez argumentó: "Es un rubro que está enLos gimnasios generan trabajo genuino, tenemos empleados y aportamos" .Teniendo en cuenta las clases virtuales, dijo que "es un recurso para que nuestros clientes estén fidelizados, pero no es un recurso que genere rentabilidad".