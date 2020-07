Paro de colectivos: "Hasta que no paguen, los choferes no saldrán a trabajar"

El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional, Roberto Fernández, pidió "a los Gobiernos nacional y provinciales la búsqueda de una solución para pagar los salarios y aguinaldos de los choferes de micros" en las provincias, en el marco del paro por tiempo indeterminado en el transporte urbano de pasajeros del interior del país, que incluye a Paraná, por retrasos en el pago de haberes.En diálogo con Télam, Fernández planteó que "hace falta una solución política" al tema y precisó que "hasta que no paguen, los choferes no van a salir a trabajar"."Hace más de 100 días que estamos estancados por una situación como nunca vivimos", indicó el titular de la UTA."Algunos empresarios pudieron cumplir, pero la mayoría señala que, con la ayuda, no llegan a pagar el gasoil, salarios ni aguinaldos", dijo el sindicalista, tras mencionar que "en la Comisión de Transportes del Congreso hay un proyecto que busca una salida para el interior, pero hace cuatro meses que da vueltas y no sale"."Por eso les reclamamos que busquen una solución política para destrabar el conflicto", afirmó.