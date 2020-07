Paciente con coronavirus recomendó "no alarmarse" por la enfermedad

Alberto Fornero, es un paciente con coronavirus que se encuentra internado en el Hospital San Martín

de la capital entrerriana. En comunicación con, contó que "todo comenzó con la infección de mi esposa, Paola. Ella tuvo contacto con una chica que trabaja en el lugar donde se detectó el foco de contagio, en la Cooperativa Farmacéutica"."Paola, se contagia el sábado 13 de junio, que es el día que la vio a su amiga. Al día siguiente, mi mujer comió un chocolate y ya no le sentía el gusto. Si bien dicen entre el cuarto y el sexto día pueden aparecer los síntomas, mi esposa al otro día ya tenía algunos", explicó."Una vez que tuvo el resultado positivo, a", dijo.Y agregó que "yo comencé a los dos o tres días a tener síntomas, como dolor muscular, fiebre, pero ahora ya no tengo siento nada."."Mi hija de 19, comenzó con síntomas hace unos días y hace dos le confirmaron que tenía coronavirus. Mi mujer ya regresó a mi casa con mis hijos y está siendo monitoreada por epidemiologia".Fornero, indicó que "yo vi que la mutación de este virus es rara, afecta de diferentes formas a distintos organismos, ya sea por los síntomas o por personas que no se contagian siendo contactos directos".En cuanto a la atención en el hospital San Martin, dijo que "sHay un personal totalmente capacitado, con recursos que debieran ser más."."Hay 24 habitaciones, de las cuales hay algunas desocupadas, porque es una rotación continua. Viene gente que es positiva desde el hisopado y los que están esperando los resultados. Yo estuve dos días solos hasta que me dijeron que tenía coronavirus y ahí me juntaron con los otros pacientes", explicó.Cuando fue consultado si sintió miedo en algún momento, contó que "Pero también porque yo tengo suegros grandes y cuando habilitaron las reuniones familiares mis hijos visitaron a sus abuelos, porque pensamos que estamos seguros".También contagiar a personas que tengan complicaciones. Siento una angustia muy grande por todo lo que estamos viviendo".Cuando le preguntaron si ya está pronto a volver a su casa, aclaró queA mi realizaron el primero que di positivo y no me lo han vuelto hacer".Al finalizar, recomendó "Pero el resto es algo leve".