En barrio 1° de Julio recordaron a Perón, a 46 años de su fallecimiento

Hoy, hace 46 años, moría el general Juan Domingo Perón, un líder político y estadista odiado por sus opositores y venerado por los sectores populares. Con motivo de esta fecha, en barrio 1° de Julio de Paraná realizaron un acto conmemorativo."Aunque estamos en otras situaciones, siempre conmemoramos la muerte de nuestro General, que ya son 46 años sin él. Es nuestro guardián, estamos en el barrio que lleva el nombre en su honor", expresó aAntonia, una vecina."Lamentablemente tenemos que estar separados, y nosotros los peronistas estamos acostumbrados a abrazarnos y cerca. Pero él nos ayudará desde el cielo para que esto termine pronto y podamos seguir unidos", dijo.Al respecto de lo que significa para ella este día, contó que "soy peronista desde que tengo seis meses de vida, cuando Evita concretó el voto femenino, nací y me creí en un rancho peronista. Este barrio 84 Viviendas es bien peronista y gracias a Dios fue un regalo del cielo que nos dieron los gobiernos antes que estuvieran los militares. Para mí es un orgullo ser peronista".Sobre el busto, Antonia explicó que "lo trajo un señor hace 10 años. Lo realizo un chico que nació y se crió en el barrio con nosotros y en homenaje a nuestro lugar puso el busto".Y agregó que "este homenaje tiene decreto provincia y municipal, porque es patrimonio de nuestro barrio. El general es nuestro fiel custodio".Para festejar este día "tenemos chocolate caliente, lamentablemente tenemos que estar entre pocos, pero no hay que tener miedo. Hay que cuidarse, pero no hay que tener miedo, porque el único que maneja nuestro hijo es Dios".Frente al busto de Perón, ubicado en el barrio y respetando el distanciamiento y medidas de higiene necesarias, vecinos y representantes de distintos espacios le acercaron ofrendas florales y conmemoraron el día con un chocolate caliente para hacerle frente al día gris.En tanto, Lautaro López, militante de la seccional 12, dijo que "año a año nos convocamos para rendirle homenaje y en este contexto de emergencia sanitaria no queríamos dejar de recordar la figura del General Perón, que es nuestro conductor y nos guió en este camino de militantes"."Hoy hace 46 años que el General partió a la inmortalidad. Muchos de los jóvenes del partido no tuvimos la posibilidad de conocerlo, pero con el legado que nuestros padres nos dejan y enseñan hoy le rendimos homenaje, con unas ofrendas que sacamos".Por su parte, Pablo del Sindicato de Petrolero, contó que "año tras año colaboramos con la comisión vecinal y los vecinos para mantener este legado. Perón no ha sido solamente jefe político, sino también espiritual".Por ese motivo, aclaró que "no queríamos dejar de conmemorar su muerte, respetando las medidas de distanciamiento y de cuidado.Por último, Natali, mencionó que "queremos recordar al General y seguir militando para lo que él deseaba, que era la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Eso militamos día a día"."Sabemos que el contexto de pandemia que nos atraviesa, no logra la felicidad de los ciudadanos pero estamos luchando y acompañado para poder llevarle un plato de comida y hacer por lo que el general bregó", finalizó.