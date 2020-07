Suspenden la entrega de viandas por módulos de alimentos en comedores escolares

Por una resolución provincial, se suspendió la entrega de viandas en comedores escolares, por un "módulo básico de alimentos", supo. Se desconoce cada cuántos días se aplicará la nueva disposición y por cuánto tiempo.La circular Nº12 de la Dirección de Comedores Escolares dependiente del ministerio provincial de Desarrollo Social, a la que accedió, indica que "atento a la necesidad de continuar reforzando los requerimientos nutricionales de los titulares de derecho que asisten a las escuelas de Paraná, se estableció el cambio en la modalidad del servicio de viandas por el de la entrega de un módulo básico de alimentos"."Ayer fue la última salida de viandas y a partir de este miércoles, entregamos un módulo que contiene un kilo de arroz, un kilo de fideos tirabuzón, un kilo de fideos cinta, una caja de puré tomate, un aceite, arvejas y 400 gramos de lentejas", confirmó ael responsable del comedor del Complejo Escuela Hogar de Paraná, Cristian Arrúa."No sabemos hasta cuándo será, solo sabemos que es un decreto de Comedores Escolares", comentó el trabajador al estimar que la nueva disposición sería "para que no haya tránsito por parte de los empleados y las personas"."Para acercarse a retirar el modulo, el titular debe acercarse con su DNI", indicó. Y agregó: "No hay fecha concreta de cuándo se entregarían los módulos; se suponía que sería cada 15 días."Todos están con la incertidumbre sobre si continuará la entrega de viandas pero todavía no tenemos conocimiento", comentó al respecto.La disposición, según argumentó Comedores Escolares, se tomó en base a la situación epidemiológica actual, las estrategias definidas por el COES y las autoridades de la Municipalidad de Paraná, con el fin de disminuir la circulación de personas.En la oportunidad, Arrúa detalló que el comedor de la Escuela Hogar "entregaba 300 viandas y 290 módulos de leche", los que contienen "dos cajas de leche, 800 gramos de cacao, un kilo de azúcar, una mermelada y tres paquetes de galletitas". "No es mucho, pero como no están viniendo ni a desayunar ni merendar, es un refuerzo que se daba", acotó.Punto aparte, el trabajador comentó que "ha sido un año muy complicado, sin escuchar la risa de los chicos, se extrañan a los maestros, que también son compañeros nuestros, y ha sido una tristeza para el Complejo"."Acá vienen unos 800 chicos, y ver la cocina apagada te da una tristeza, porque hay que sentirlo el trabajar en la Escuela Hogar", remarcó Arrúa."Acá hay mucha circulación de personas y no creo que sea factible empezar las clases de nuevo", estimó.Finalmente, mencionó que para este jueves estaba prevista una desinfección en el establecimiento educativo.