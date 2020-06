Banda XXI presentó su nueva canción "Ganaremos" con un mensaje de esperanza

Lucho Castro, en comunicación con, contó cómo es su lazo con la ciudad de Paraná. "La verdad que es hermosa, me encanta ir a pasear y siempre me tomo unos días para ir. Estoy casado con una paranaense y tengo familia allá".Sobre la canción que estrenó junto a la banda, Lucho dijo que "en un momento la iba a largar solo con una guitarra, pero cuando los productores de Banda XXI la escucharon, dijeron que la grabemos bien y la presentábamos"."El tema no tiene nada que ver con la banda, porque es una balada. Pero antes, cuando con el grupo grabábamos los CD físicos, siempre nos dábamos el lujo de que el último tema sea una balada", expresó.Al respecto de la canción "Ganaremos", mencionó que "estoy muy contento de hacerle llegar un mensaje lindo a las personas, que fue un desafío porque hace tiempo que no habíamos este tipo de canciones. Por suerte ha tenido muy buena aceptación"."Cuando arrancó la pandemia, yo veía muy lejano el que nos toque vivir todo esto, y la verdad es que me dejó raro todo lo que estamos atravesando. Después de un par de días, dije que tenía que hacer algo y hacerle llegar una canción a las personas y ahí nació la canción", contó.Lucho, comentó que "es distinto el cuarteto que hace la Mona Giménez, al que hacemos en la banda. Banda XXI es un fusión, donde tiene arreglos de merengue, de saxo".Sobre el nombre de la banda, dijo que "cuando estábamos buscando un nombre, había varios pero Banda XXi surgió porque justo cambiamos de siglo. El grupo se formó en el 1999".