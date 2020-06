"Lo que me hicieron fue por daño", aseguró el productor Rubén Tossolini

El productor de Federal, al que el jueves pasado le dañaron seis silos bolsas en el campo Los Cardos II, ubicado en proximidades de Nueva Vizcaya, utilizó las redes sociales para agradecer a quienes lo acompañaron a recolectar la mayor parte de los granos.En comunicación con, dijo que "las silo bolsas es una herramienta más que tienen los agropecuarios para poder trabajar. Muchas veces no se pueden sacar los granos del campo, debido a los caminos y las lluvias"."También uno quiere resguardar los granos para las próxima campañas. Las seis silo bolsas fueron destruidas, y nos enteramos por vecinos que nos avisaron", dijo.Y agregó que "nosotros somos una localidad cercana a Paraná y hace 15 años que sembramos en Federal. El jueves nos enteramos y el viernes pudimos llegar al lugar y vimos el desastre".Al ser consultado sobre lo que sintió al ver lo sucedido, dijo que "es algo que no se lo deseo a nadie, sentí impotencia y desanimo. La mayor parte de los granos estaban comprometidos y tendría que haber sido entregada hace unos días, pero no podíamos debido a los caminos difíciles y esperábamos que mejore las condiciones del tiempo.".Al respecto dijo que "cuando un cree que está todo perdido, se encuentra con un grupo de personas que te ayuda. La solidaridad que recibimos es increíble, nos llamaron de diferentes lugares para darnos alientos. Son palabras que ayudan y sirven para ese momento".Además, "muchas personas nos ayudaron a recuperar los granos a pesar de que sea fin de semana. Debíamos actuar rápido porque había pronóstico de lluvia", comentó."Gracias a Dios se pudo recuperar gran parte, hubo pérdidas, pero por suerte con la colaboración de las personas y el tiempo que nos dio unos días".Sobre las silo bolsas, dijo que "todo tiene costo y pudimos recuperar gran parte. Una silo bolsa de 70 metros cuesta alrededor de 35 mil pesos aproximadamente. Yo tenía granos de soja y maíz alrededor de 450 toneladas de los dos cereales, con un valor de 10 millones de pesos".Según aseguró Tossolini "lo que me hicieron fue por daño. Hubo personas detenidas, pero no sabemos si fue por esto o por otro motivo. Hubo allanamientos y a raíz de eso identificaron a dos o tres personas".