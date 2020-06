El Ciclo Compositoras 2020 llegó a la radio

Hoy!!

En 2018 un grupo de mujeres compositoras generó una cooperativa de trabajo para llevar adelante un ciclo en el que el eje fuera la composición y la mujer. Dentro de la actividad musical la composición es sumamente importante ya que garantiza la creación, imaginación, coherencia y persistencia para la transmisión de nuevas tendencias.Desde ese año lleva adelante el Ciclo Compositoras, que primero se hizo en la Casa de la Cultura, y en el 2019 fue en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación. Este año, debido a la cuarentena, pusieron un programa de radio."Cuando declararon la cuarentena nosotros estamos por realizar nuestro primer concierto en donde nos presentaban las compositoras de años anteriores. A raíz de eso comenzamos a trabajar los posibles proyecto y surgió la posibilidad de llegar a la radio", contó aValeria Pais, Integrante del equipo de Compositoras 2020."Gracias a los amigos de la Casa de la Cultura que nos abre el espacio para poder hacer radio. Nos reunimos con varias compositoras de todos los ciclos y comenzamos a armar el programa", dijo.Y agregó que "el ciclo radial comenzó hace dos martes, y seguimos firmes más allá de todas la inclemencias que se nos presentan. Estamos desarrollando estrategia para poder hacerlo de manera virtual cada una desde su casa".Pais, comentó que "el primer programa fue presencial y nos íbamos rotando la conductoras. El martes pasado no pudimos realzarlo debido a la situación de la ciudad y este martes estamos a la espera de que nos digan si podemos".El programa "se emite los martes a las 20 horas por la radio de la Casa de la Cultura, nosotras publicamos por redes sociales los medios para escucharnos".Sobre el programa, dijo que "queremos darnos a conocer, nuestra música, nuestras composiciones y difundir la historia de las mujeres en su tarea. También queremos invitar a quienes se quieran arrimar para participar e integrarse en el colectivo"."Todos los programas tenemos un eje particular, en el primero hablamos de las mujeres olvidadas en la historia. Hacemos entrevistas y discutimos la realidad", explicó.Al respecto mencionó que "es muy heterogéneo el grupo, hay mujeres de todas las edad y generaciones. También exploramos distintos géneros en la música. Es muy rico el encuentro".Sobre su historia, Pais contó que "comencé hace varios años a transitar este camino. A lo largo de mi vida fui intérprete, me he arrimado al blus, jazz. Hace unos años me surgió la necesidad de darle un lugar a la creación, siempre fui escritora y en esos textos descubrí la música".Al finalizar, dijo que "esta situación, de estar en casa, nos invita a descubrir la creatividad a través de nuevas formas. La experiencia de este colectivo demuestra que no es individual, que es en equipo. Desde el colectivo todo es posible".