ATE reclama medidas de bioseguridad y un bono para empleados municipales

Trabajadores nucleados en ATE realizaban asambleas este martes en todas las áreas municipales en reclamo de medidas de bioseguridad para desempeñar sus tareas durante la pandemia y el pago de un bono para empleados municipales considerados esenciales.



"Nos preocupa la salud de nuestros compañeros, porque tenemos muchos monotributistas profesionales a los que no se les paga el adicional por exposición, en los centros de salud no se contrataron profesionales, hay otros a los que no les están llegando los remedios diarios y faltan elementos de limpieza", explicó a Elonce TV la secretaria general de ATE Municipal, Liliana Caraballo.



"Es una preocupación de los compañeros. El área de Salud es muy delicada porque los trabajadores están expuestos, y no tenemos respuestas concretas sobre cómo se seguirá, sobre todo con los monotributistas", amplió la sindicalista.



Por su parte, el secretario adjunto, José Franco, explicó: "Los trabajadores salen a trabajar, y como mínimo, necesitamos el termómetro infrarrojo en todas las áreas. Además del bono para los que están poniendo el cuerpo en Obras Sanitarias, Limpieza, personal del Cementerio, que no están recibiendo ese beneficio".



A lo que Caraballo agregó: "Necesitamos respuestas porque nos escuchan pero no nos dan respuestas y hay mucha falencias". "No se está reconociendo al personal que está expuesto en estos momentos", remarcó.



"Hay preocupación entre los trabajadores porque salen a la calle, van a vacunar, pero no son recorridos", sentenció la sindicalista. Mientras que Franco sumó: "Que las autoridades nos den una palabra de aliento y las medidas de seguridad rápidamente".



Según comunicaron, los representantes sindicales en ATE Municipal tenían prevista una reunión con el secretario de Gobierno de la comuna, Santiago Halle. (Elonce)