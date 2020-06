Covid-19 en el Ministerio Salud: ATE reclama medidas de higiene y seguridad

Sociedad Confirmaron un caso de coronavirus en la sede del Ministerio de Salud

A partir de que se conozca este martes un caso positivo de coronavirus en la sede el Ministerio de Salud y que el COES informó que el personal no corría ningún tipo de riesgo, desde ATE reclamaron que nadie les informó de manera formal cual era la situación del caso y las medidas que se iban a tomar.En este sentido agregó que, "el trabajador tuvo esta situación a partir del 11 de junio, lo que no teníamos muy claro era como se había definido el protocolo a seguir con los trabajadores del área donde él se desempeña"."Una autoridad que se desempeña en el área donde trabaja el compañero con covid-19 comunicó informalmente a dos trabajadores que a partir de este martes no se presentaran a trabajar", remarcó Luján.Respecto a ello, la sindicalista manifestó el descontento a partir de esta modalidad de comunicación que ya que "estábamos esperando que se haga un comunicado fomral. Desde ATE insistimos que".Luján mencionó que el ministerio tiene 800 empleados aproximadamente y en este momento, por motivo de la pandemia, trabaja alrededor de un 30 por ciento.Pero a su vez ", la desinfección fue el viernes anterior y se llegó tarde en cuanto a los cuidados", añadió."Queremos saber por qué un caso que surgió el 12 se sabe recién hoy (30 de junio).", sostuvo.Teniendo en cuenta que en las últimas semanas trabajadores de Salud realizaron diversos reclamos sobre la situación de licencias y días francos, la prosecretaria administrativa dijo que "a medida que fue pasando el tiempo la situación se pudo regularizar. Había muchos trabajadores que no se estaban tomando los francos y ahora esa cuestión se normalizó"."Seguimos reclamando el tema de las licencias profilácticas, que por ley los trabajadores se las pueden tomar cada cinco meses, y los compañeros del ámbito de salud no se las estaban tomando".Al finalizar Luján, dijo que "exigimos que se cumpla la ley, que los compañeros se puedan tomar las licencias y que el Ministerio de Salud supla a los trabajadores que toman las profilácticas y que tomen personal".