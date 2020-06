"No puedo esconder de donde soy", expresó a Elonce TV Mauricio Dayub

Su club y deporte en la ciudad

El reconocido actor y director, Mauricio Dayub, ganador de varios premios ACE durante su carrera, grabó un saludo por el aniversario de Paraná, la ciudad donde nació y tiene a su familia."Añoro algo esencial de la forma de vivir en Paraná, algo que está dentro de nosotros, que va más allá de la personalidad que podamos forjar", afirmaba en el video que difundió la municipalidad de Paraná por los 207 años de la ciudad, el pasado 25 de junio.En comunicación por videollamada con, el actor dijo que "el video fue una idea de Julian Stopello. Yo había escrito el texto y él le gustó. Me dijo que estaba bueno que se conozca"."Me habían pedido que extrañaba de Paraná y surgió eso. Lo de `Paraná se basta a sí misma´, hace referencia a que en Entre Ríos se forja una personalidad especial. Yo lo fui notando en casi todas las actividades. El paranaense no repite lo que sucede en Bueno Aires", dijo.Y agregó que "en casi todos los sectores me encontré con gente que es autónoma, que trabaja sobre lo propio y lo suyo y yo soy un poco así. Además, es muy difícil que un paranaense pueda cambiar sus hábitos, sus costumbres y lo que le parece que está bien".El actor, contó que "perdí el hábito de dormir la siesta, lo que sucede en Buenos Aires y más que nada en mi rubro es que la gente sale tarde, casi al mediodía, y vuelve tarde también. La siesta seria la hora pico, cuando arranca todo".Al respecto, Dayub, dijo que "nunca fui bueno para el deporte, pero le ponía garra y pasión. Extraño el Club Recreativo porque fue parte de mi infancia"."En el escrito había una parte, que la saqué porque no todos lo iban a entender; había un campito al que íbamos, que era un terreno baldío y entrabamos por la casa de un amigo en calle Libertad y salíamos por calle Bavio y la casa de otro amigo. Eso era como un club privado donde 30 chicos jugábamos a todo", comentó.El Club Recreativo, "fue otra etapa fundamental en mi vida, que me dio el deporte y los amigos. Me formó"."No puedo esconder de donde soy, porque todos saben que soy de Paraná. Además, se me nota en la forma de ser, los demás se dan cuenta. Muchas veces, hay actitudes que no lo adjudican a mi personalidad, sino al ser de Paraná", mencionó.En ese sentido dijo que "en el video cuando digo que `tenemos una contraseña oculta´, fue porque cuando llegue a Buenos Aires trabaje de muchas cosas y uno de eso trabajos fue que atendía un Stand de Entre Ríos"."En el puesto había esculturas, pinturas y las personas venían y me decían `Soy de Paraná´, al igual que en los teatros, los paranaenses me decían eso y no como el resto que me esperaban y me saludaban. Era como hablar un mismo idioma, como una contraseña", expresó."Cuando me vine a Buenos Aires, me traje ensayado un espectáculo dirigido por Antonio Germano, porque pensaba que me iba a costar mucho relacionarme con las personas y comenzar a trabajar", comentó.Y continuó: "comencé solo, a realizar el show en bares que me habían recomendado. Era una época dura, estaban los militares. Había conseguido un espectáculo a las 3 dela mañana porque me decían que nadie me conocía y no me iban a ver"."Un día, tuve la suerte que Armando Tejada Gómez se quedó a verme y era amigo del autor de los monólogos que yo hacía. Como yo actuaba después de él, me dijo que me iba a presentar para arrancar el show", dijo."El consagrarse en Paraná es más difícil, yo busqué lo más fácil. Ser profeta en tu tierra es muy complicado, que la gente te de valor a lo que haces, viéndote todos los días es más complejo", indicó.Al respecto, dijo que "hacerlo en otro lugar es más fácil. Acá uno dice que trajo algo de Paris y enseguida lo celebran, sin saber que es. Al principio me recibían un poco porque tenía tonada de Entre Ríos, pero al tiempo me patearon al córner y era uno más que estaba tratando de encontrar su lugar"."Siempre es difícil entrar a una ciudad, pero es más valioso construirse en el lugar de donde uno es. De todos modos to tenía muy claro mi objetivo y eso no me detuvo. Tenía un pequeño sueño y lo profundicé".Sobre sus próximos pasos, dijo que "yo hago mucha cosas, me vine a Buenos Aires para actuar, y al tiempo comencé a escribir y me hice autor. Después tuve que dirigir porque no tenía quien lo hiciera"."Siempre fue por la necesidad el momento. Hoy en día comencé a escribir cuentos cortos y los grabé y le estoy poniendo imágenes. Es algo que me gusta mucho y no sé qué forma va a cobrar", mencionó.Al respecto de su manejo con la tecnología, dijo que "le estoy buscando la vuelta. A la tecnología nos la impusieron porque si no te quedas afuera, pero estoy buscando las ramas que me gustan y me permiten comunicarme con el otro"."Yo creo que en estas situaciones límites, los más se hacen más malos y los buenos se convierten en más buenos".Y dijo que "no tengo una opinión muy optimista y favorable, pero creo que algo de lo que hizo la cuarentena nos va a ayudar. No a todos, pero este parate del mundo y reverlo, nos hace bien a todo".El actor, remarcó que "creo que el mundo viene siendo algo que no necesitamos y no queremos, que nos obliga a correr atrás de cosas que están mal y nadie las corrige. La cuarentena debería unirnos en el pensamiento, para poder no aceptar cosas que nos trajo la realidad".