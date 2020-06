Vende alfajores para pagar estudios médicos y recuperar la vista

Cuando comenzó la pandemia por el coronavirus, una familia del Barrio La palangana decidió crear la Olla Popular "Doña Petrona" para ayudar a las familias de zona. Diariamente asisten más de 150 personas.Hoy una de las integrantes de la familia, necesita ayuda para poder continuar con su tratamiento de la vista."Me estoy realizando estudios de los ojos, ya que perdí casi el 75% de la vista en el ojo izquierdo", expresó aLuciana."El tratamiento es caro, entonces mi papá y mi hermano tuvieron que pedir un préstamos para poder pagarlo. Pudo realizarme los estudios pero ahora estoy vendiendo alfajores de maicenas para devolverle el dinero", dijo.Y agregó que "los estudios que me realice son para ver la glaucoma, la miopía. Cuando yo era chica tuve herpes, y me quedo una pequeña secuela que con los años fue agravándose".Los médicos "me lo quieren tratar con anteojos pero para mí doctora puede hacerse una operación y con gotas se puede tratar", indicó.Al ser consultada en donde se atendió, contó que "yo fui al hospital San Martin, pero como estaban de paro no me atendieron. Tuve tanta angustia, porque sabía que no tenía solución, entonces recurrí a un consultorio privado"."Todavía me queda costear un tratamiento de $1.500 que yo no puedo pagar. Hasta el momento gasté en estudios alrededor de $20.000", comentó.Luciana está vendiendo "alfajores de maicena, hasta el día jueves tomo pedidos. El que quiera pedirme, se puede comunicar al 154 57 97 96", finalizó.