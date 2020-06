Posibles casos de covid-19 en planta potabilizadora: La respuesta del municipio

La respuesta del municipio

Un trabajador de la planta potabilizadora Echeverria, de Paraná denunció que dos empleados fueron aislados ante posibles casos de coronavirus. Según indicó el trabajador, a ninguno se les hizo el hisopado correspondiente pese a que ambos presentaban síntomas."A ninguno se les hizo el hisopado correspondiente, uno de ellos", remarcó un trabajador, Lisandro Fernández, aY continuó: "Solamente nos aislaron unos días, pero hasta el martes pasado venia completo todo el personal, por lo tanto, no sabemos contacto directo o indirecto con los supuestos casos".Teniendo en cuenta los posibles casos e coronavirus, Fernández dijo que "mi compañero realizó la denuncia y además hablo con autoridades municipales y provinciales y no le hacen el hisopado"."El domingo fue al hospital San Martín para que le realicen el hisopado, pero le dijeron que no. En este momento mi compañero no sabe si tiene o no la enfermedad", sentenció.El trabajador comentó que "durante toda la cuarentena venía trabajando el mínimo del personal para asegurar el suministro de agua, pero muchos de nosotrosa"."Nosotros no contamos ni con barbijos, máscaras o alcohol. Este lunes después de los reclamos que realizamos nos dieron elementos", finalizó Fernández.Ante esta situación, el secretario de Gobierno, Santiago Halle comentó que "desde el día cero de la pandemia trabajamos en la prevención y seguridad de los trabajadores"."En el caso puntual de los empleados de la planta potabilizadora, ambos tuvieron contacto con un médico particular que indicó a uno de los trabajadores que tenía otra enfermedad que no era coronavirus, y al otro trabajador no le indicó el hisopado".En este sentido señaló que "".Además, Halle explicó que la Municipalidad confía plenamente en las directivas que emite epidemiología de la provincia y que ellos las cumplen permanentemente."En este momento se está trabajando en la planta bajo la modalidad de turnos, cada 15 días se renueva el plantel", culminó.