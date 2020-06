Prohibición de actividades habilitadas: Aumentan controles en espacios públicos

Paraná Extienden hasta el 6 de julio la suspensión de actividades habilitadas a Paraná

La Municipalidad de Paraná prorrogó hasta el 6 de julio la suspensión de las actividades recreativas y salidas de esparcimiento; las actividades físicas y deportivas, incluyendo las individuales y sin contacto físico, náuticas y cualquier otra desarrollada en el río.cómo continúan los controles policiales en la capital entrerriana en relación a las nuevas disposiciones."Desde que surgió la cuarentena por coronavirus, la Policía de Entre Ríos trabaja intensamente a través de operativos que han ido variando de acuerdo a las modalidades, las flexibilizaciones que se fueron otorgando. De hecho, en las últimas semanas cuando se habilitaron las salidas de esparcimiento, actividades deportivas y gastronómicas, el trabajo de control fue más arduo", indicó el comisario.Y continuó:"Es que había alguno que más allá de esta solicitud de no concurrir pese a no estar habilitadas, las personas de igual manera querían salir a caminar o a correr. Entonces,, remarcó Zunino., sostuvo el comisario."Son escasas las denuncias llegado el fin de semana cuando los vecinos dan a conocer que hay música a elevado volumen o ruidos que dan a entender que hay una fiesta, no solo en la ciudad sino también en casaquintas de las cercanías", comentó el comisario al recordar: "Hubo casos en los que se notificó al propietario de la vivienda por la violación al decreto, y a los participantes de la misma".En relación a los delitos que se registran durante el aislamiento,"La recomendación a la ciudadanía que si le ofrecen a siete mil pesos una bicicleta que cuesta alrededor de 30 mil pesos, indudablemente esa bicicleta es mal habida. Instamos a que no la compre y de inmediata comunicación al 911", indicó el comisario.Asimismo, comunicó que