Puerto Sánchez: rumor falso de Covid y bajante del río, afectó venta de pescado

"Hace una semana atrás, luego de que surgiera la versión de que en el barrio podía haber un caso de Covid, ni los remises querían venir al barrio. Era una versión falsa que circuló por las redes sociales. Eso nos complicó. Ni siquiera pedidos a domicilio nos hacían a raíz de esa versión falsa. No sabemos de dónde salió, pero nos complicó bastante" puso relevancia Alejandro, desde una pescadería de esa zona de Paraná.Recordemos que desde el sábado pasado circuló un texto por las redes que hablaba de un caso de COVID-19 en Puerto Sánchez. La versión fue desmentida y desde el lugar, se indicó a nuestro medio del terrible daño que le realizaron a una familia de esa zona."De los puestos de pescado dependen muchas familias. Si en los puestos no vendemos pescados, no podemos hacer la compra al pescador, que también tiene su familia y sus cuentas que pagar", afirmó el vendedor.No obstante, contó que "desde ayer se movió bastante, empezó a tomar confianza otra vez la gente y se acerca a comprar pescado a los puestos o nos llama para que se lo llevemos".Para la venta tienen "sábalo despinado, boga despinada, sábalos enteros, moncholos y amarillos para freír, filet de taratira, dorados despinados. Tenemos todo lo que se sale en invierno", mencionó.Respecto de los precios dijo que "al pescado para hacer frito lo estamos vendiendo 100 pesos, lo sábalos están 200 pesos la pieza, la boga y el sábalo despinados están 200 $ el kilo, y 220 pesos el kilo de filet"."El río está bastante bajo, día a día baja centímetro a centímetro. Al pescador no se le dificulta mucho, pero para la navegación sí, está muy peligroso; ya que uno va navegando y de repente te encontrás con un banco de arena o una loma de barro. Hay que tener mucho cuidado".