Con la llegada del frío aumentó la demanda de leña y temen que haya faltante

Con la llegada de las bajas temperaturas muchas personas eligen calefaccionar los ambientes con salamandras u hogares a leña, ante los elevados precios del gas natural."Como volvió el frio la gente comenzó a venir más a buscar leña, muchos piden para hogares y salamandras", comentó el dueño de una leñería ubicada en calle Francisco Soler, Martín Valdemarín, aAdemás, agregó que "trabajamos leña de ñandubay que muchos la utilizan para la parrilla".A su vez, Valdemarín explicó que mucha de la leña que comercializan la tren desde Chaco y cómo esta provincia está seriamente afectada por los casos de coronavirus, muchos camiones no llegan a Entre Ríos. Además, otro factor que incide en que haya escases, son las precipitaciones, "cuando llueve los camiones no pueden entrar a buscar la leña, entonces"."Queremos asegurar que no haya faltante sobre todo porque las ventas vienen mejorando", remarcó.En relación a los precios señaló que "las bolsas de leña van desde los 80 pesos hasta los 300 pesos y los cajones a partir de los 250 pesos". De todos modos, "vendemos la cantidad que la gente quiera llevar".