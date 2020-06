"Refuerzan" en Paraná, controles sobre transporte público y de carga

Los operativos se desarrollan en todo el ejido urbano y son complementarios a los habituales controles de rutina, donde se exige la documentación pertinente. En taxis y remises se revisan las medidas de distanciamiento, como el plástico divisorio, el uso de barbijos y la cantidad de pasajeros trasladados. En tanto en colectivos, se solicita el registro de conducir, la libreta sanitaria, el uso de asientos individuales y que no se transporten ciudadanos parados, por lo que pueden viajar entre 17 y 20 personas.



Este viernes, sobre calle 25 de Mayo, entre San Martín y Monte Caseros, se llevó a cabo un operativo de medición de temperatura -con termómetros digitales- a los choferes del transporte de pasajeros, particularmente en taxis o remises.



Por el momento, los controles han estado dentro de los parámetros normales. Pero en caso de que se constate alguna persona con síntomas de Covid 19, se les hace una serie de preguntas sobre si tuvo relación con alguno de los casos que han dado positivo y de ser así, automáticamente queda aislada y pasa a ser atendida por personal de Salud Pública.



Con respecto al control de documentación de los vehículos, seis fueron retenidos este viernes porque se constató que tenían la inspección técnica vencida, no estaban asentados en los cuadernos habilitantes o les faltaba el seguro. Además, se labraron actas por no utilizar cinturón de seguridad.

Los controles continúan este fin de semana, por la mañana y la tarde. Control de transporte de carga Este viernes se implementaron además exhaustivos controles de rutina a camiones de mediano y gran porte en avenida Zanni, frente al Parque Gazzano. Se labraron actas de rutina y no se constataron personas con fiebre. Igualmente, se mantiene una registro de cada conductor en caso de ser necesario un seguimiento. Capacitación Para reforzar las medidas de seguridad, la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano anunció que se propicia la capacitación de personal de distintas áreas para el uso de termómetros digitales en el marco de la contingencia sanitaria que se presenta en la ciudad. Las instrucciones estuvieron a cargo de profesionales del Ministerio de Salud de Entre Ríos y de la Subsecretaría de Salud Comunitaria de la Municipalidad.