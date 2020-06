Se conmemora el Día Internacional de la lucha contra las Drogas

La Asamblea General decidió en el año 1987, conmemorar el "Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas" cada 26 de junio para reforzar la acción y la cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo de drogas.



Integrante del área de prevención de la Fundación Ave Fenix, doctora Patricia Caro, le dijo a Elonce TV que "desde que existe la fundación tratamos de realizar alguna conferencia o talleres para este día, pero la cuarentena no nos deja. De igual manera seguimos trabajando fuertemente con los pacientes".



"La metodología de tratamiento es en centro de día, es externo, están en sus casas, continuamos trabajando fuertemente a través de zoom", indicó.



Y agregó que "hoy organizamos un taller de manera virtual junto a las familias de los pacientes que fue muy interesante y lindo. Uno puede ver lo importante que es pasar la cuarentena con adictos que no están en estado de dependencia".



En ese sentido, explicó que "un adicto recuperado ya no depende de la droga. Por eso la cuarentena sirvió para unir familias. Fue muy interesante".



"A nosotros nos encontró la cuarentena con siete pacientes y no podemos incorporar ninguno más, ya que no tenemos la posibilidad de hacer admisión, que es una etapa que requiere de la presencia de las personas", indicó.



Al ser consultada sobre cómo un paciente puede salir de esa situación, la Doctora, dijo que "para salir de la droga se necesita, en primer lugar la voluntad de adicto, que es algo que esta coartado en este tipo de personas, lo cual significa que a la voluntad uno la tiene que educar y trabajar".



"Pero también requiere de mucho esfuerzo de la familia. Nosotros siempre decimos que la gran cantidad de esfuerzo es del paciente y de la familia. El equipo terapéutico pone un grado mínimo. Si no hay voluntad de parte de sus seres querido no hay recuperación posible", contó.



La droga que más eligen los adolescentes "es el alcohol, siempre lo fue. Hay estudios que están realizando ahora en cuarentena, que revelan que aumentó un 70% el consumo de bebidas alcohólicas en los hogares".



Y aclaró que "después del alcohol le sigue la nicotina, en drogas que más consumen y por último la marihuana, que está incluido dentro de las drogas de uso cotidiano".



Sobre las recomendaciones que le daría las familias que conviven con una persona adicta, dijo que "realmente hoy en día es muy difícil porque a la dependencia se le suma la cuarentena. Es decir, que al adicto lo tiene en la casa con orden de no salir".



"El adicto se las ingenia y es capaz de conseguir algún delivery de droga, entonces es muy difícil darle un consejo a un padre que no puede acudir a los tratamientos con su hijo", finalizó.