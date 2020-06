Clubes juntan donaciones para el comedor Corazones Solidarios

Ocho clubes en donde se practica básquet, recolectarán alimentos para el comedor Corazones Solidarios.



Nicolás Álvarez Villarraza, entrenador y organizador, contó a Elonce TV que "la idea surgió a partir de esta pandemia. Buscamos un lugar, un comedor que no tenga apoyo de institución, entidad o partido político y necesite ayude. La segunda semana de cuarentena me puse en contacto con ellos y comencé a colaborar".



El comedor está ubicado en el barrio 90 Viviendas, en calle Soldado Bordón. Tres vecinas del barrio están a cargo del lugar.



"Ellas no han recibido mucha ayuda y vienen peleándola. Son ocho los clubes que van a participar, como así también 15 jugadores. Estamos súper agradecidos por eso. Se suma Olimpia, Echagüe, Recreativo, Quique, Patronato, Sionista, Paracao, Rowing. La idea es que cada club haga la colecta y el sábado 4 de julio paso a recolectar lo juntado", dijo.



En ese sentido, manifestó que "tomamos todas las medidas para evitar el contagio del coronavirus".



Para colaborar, comunicarse al 3434674905. Elonce.com