Vecinos se autoconvocaron en apoyo a familia que "la policía quiere desalojar"

Paraná Vecinos piden chapas para poder construir una vivienda

Vecinos del barrio San Roque, en calle Los Constituyentes de Paraná, se autoconvocaron para pedir por una familia que vive a la vera del arroyo y la policía la quieren desalojar.una vecina."Nuestros vecinos no molestan a nadie y son re tranquilos. Viven de la calle, juntan cartón y comen lo que le dan. Limpiaron el pasillo donde viven, que ni la municipalidad vino a limpiarlo", dijo.Y agregó que "La policía al igual que la comisión vecinal quieren desalojarlos. El presidente de la comisión vecinal le dijo que le daba un bolsón para que se vaya. Ellos viven de la calle, yo lo único que pido es que se pongan en el lugar de la gente que necesita ayuda".La vecina, remarcó que "ellos no tiene donde ir, ni familiares que los ayuden. Le pedimos la colaboración de las personas, para que ellos puedan armarse algo para pasar las noches".Sobre su situación, Soledad, dijo que "yo tengo un hijo de un año y medio que me lo llevó el Copnaf, porque dicen que no lo puedo tener y menos en esta situación"."Lo único que pido es que me donen algunas chapas para poder construir mi casa. Yo vivo con mi marido", indicó.Al respecto, la vecina de Soledad pidió que "cualquier colaboración de la gente viene bien. Necesitamos colchones, frazadas, chapas. Alguna garrafa y anafe para que cocinen"."Nosotros los vecinos no queremos que lo desalojen, porque no molestan. Pedimos que la policía no venga a molestar, porque ellos son tranquilos. Queremos colaborar porque ellos no tienen hogar", remarcó