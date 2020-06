Alojarán a pacientes sospechosos de COVID-19 en hoteles de Paraná

"A pedido del gobierno provincial, decidimos buscar alojamientos para las personas que son caso sospechoso de coronavirus durante el tiempo que trascurra entre el hisopado y su resultado", comunicó el intendente Adán Bahl a"Las primeras 32 habitaciones del Hotel Provincial están a disposición del Ministerio de Salud", indicó al anunciar que con las camas dispuestas en el Hotel Círculo sumarán 52 habitaciones, y "la semana próxima completaremos las 100 habitaciones"."El ingreso y egreso estará a disposición de Salud y se utilizarán en la medida que sea necesario", señaló el intendente.

"Serán 100 camas a disposición de Salud"

Según explicó Bahl, las camas serán "para aislar y atender a personas que se consideran sospechosas de haber adquirido coronavirus, durante este breve lapso, que son hasta 48 horas entre el hisopado y su resultado"."Será para personas que, por distintas razones, no pueden quedar aisladas en su domicilio", aclaró al acotar que el alojamiento será gratuito para estos pacientes."Paralelamente, en la semana próxima, tenderemos un área del CEMI acondicionado para albergar a 60 personas COVID-19 positivos leves", agregó el mandatario municipal."El CEMI es un edificio que ya está concluido, y desde marzo tenemos las camas y los colchones; se trabaja en la logística para la alimentación y seguridad, en la calefacción y el servicio de WiFi para que las personas tengan la conectividad necesaria, ya que ahí pueden estar hasta 14 días o más", explicó.Según comunicó, se brindan capacitaciones a través de los expertos de Salud provincial y del hospital de La Baxada. Y ya se contrataron enfermeros para las 24 horas y un médico externo para que vigile a los pacientes.Al dar cuenta del objetivo de la medida, Bahl argumentó que "se busca que quienes se consideren caso sospechoso, no estén en los hospitales, sino que se aíslen en una habitación, y no compartan espacios colectivos, bloqueando también otras camas porque no se los puede mezclar con personas que estén contagiadas o bajo sospecha"."Es para que se descompriman los lugares que están preparados para los casos graves o de media complejidad", agregó al respecto.