Continúa en Paraná el operativo para detectar casos sospechosos de COVID-19

Un grupo de 24 agentes sanitarios pertenecientes al Centro de Salud "Selig Golding" recorrió este viernes, casa por casa, la zona de Barrio Villa Almendral de Paraná en el marco del plan nacional Detectar."Esta es una tarea que comenzamos hace un mes yendo a los distintos barrios con el acompañamiento del personal del centro de salud para ver si la población ha tenido síntomas compatibles con COVID-19", explicó ala coordinadora Miriam Gauna.En la oportunidad, valoró que "la población está informada, ya sabe las medidas de prevención y se cuida, y los adultos mayores ya fueron vacunados"."A los vecinos les recomendamos que mantengan las distancias y usen tapabocas", indicó Gauna al aclarar que "el personal de Salud, además de contar con todas las medidas de prevención, no ingresa a los domicilios"."Desde la puerta, o través de la reja, les pedimos la información sobre su estado actual de salud", indicó la coordinadora del operativo al dar cuenta que "nos encontramos con mucha gente con miedo por sucesivos delitos"."Pidan identificación", fue la recomendación de Gauna a los vecinos al insistir que "el personal de Salud no ingresa a la casa si no fuese necesario"."Ante cualquier síntoma o duda, deben comunicarse con el centro de salud más cercano a su domicilio o al 0800 777 8476", recalcó.Los agentes sanitarios cuentan con todas las medidas de higiene y protección para realizar su tarea. "Tomamos todas las precauciones porque se acrecentaron los casos en distintos lugares, y nosotros tenemos que cuidarnos y cuidar al personal que nos acompaña", destacó la coordinadora.En la oportunidad, señaló que durante la recorrida "nos acercamos a un grupo de remiseros que estaba compartiendo mates, y les explicamos que si bien, como entrerrianos el mate es muy importante, en esta instancia, por favor, cada cual debe tener su mate individual".El Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina (DETeCTAr) es una estrategia para mejorar la accesibilidad a los controles y definir oportunamente a los casos sospechosos de Covid-19, fundamentalmente en los barrios populares.