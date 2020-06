Comenzaron los test de olfato en el lado santafesino del Túnel Subfluvial

Asintomáticos

Luego de una capacitación efectuada a primera hora de la mañana del jueves en el hall de la Sala de Comando del Túnel Subfluvial, organismo dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, el gobierno de la provincia puso en marcha los denominados "Test de Anosmia" (pruebas de olfato) para detectar a los posibles pacientes asintomáticos con Covid-19 que ingresen al territorio santafesino por ese enlace interprovincial.La modalidad de evaluación es aleatoria al control de temperatura corporal que ambas provincias habían instrumentado en sus respectivos puestos de control, y se encuadra en una actualización de procedimientos efectuada por el Ministerio de Salud de la Nación, que incluyó la dificultad de las personas para detectar el gusto y los olores entre los criterios para determinar casos sospechosos de coronavirus.La anosmia (pérdida de olfato) es una de las consecuencias provocadas por el Covid-19 y afecta a las vías respiratorias. A personas que no exteriorizan los síntomas más comunes, el virus se les manifiesta mediante la pérdida del olfato.El material que se utiliza en la prueba es absolutamente descartable. Esto evita cualquier posibilidad de transferencia del virus de una persona a otra.Las pruebas de anosmia son sencillas: a los conductores de vehículos se les hace oler un objeto que puede ser un hisopo o algodón previamente aromatizado con alguna fragancia para que la identifique. Si no logra detectarla, quienes se encuentran realizando los controles proceden a la activación del Protocolo de Seguridad para realizar los estudios más específicos de coronavirus."Los resultados son inmediatos. Se le hace la prueba al conductor y a los integrantes del vehículo, que por protocolo tienen que ser pocos. Consiste en oler vinagre de manzana, alcohol o lavandina, de forma aleatoria. Si no responden adecuadamente y se sospecha de pérdida de olfato, se lo aparta de la línea del tránsito y se llama al 0800 para que lo interrogue y se resuelva si es un caso sospechoso o no", dijo el director del nodo regional de Salud de Santa Fe, el Dr. Rodolfo Roselli aTodos los vehículos que pasan por el túnel son parados para efectuar los controles de rigor. Para poder seguir adelante, los ocupantes deben presentar permiso de circulación válido (obtenido a través de la app Cuid.ar), licencia de conducir, tarjeta verde y azul y se les realiza un control de temperatura corporal mediante un termómetro láser. Ahora, se sumó el test del olfato.Los controles son efectuados por la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe, la Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional.