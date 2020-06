Covid 19 en Paraná: Hay dos casos a los que todavía no se pudo establecer nexo

El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, explicó las características de los contagios de Covid y que la situación en Paraná es de transmisión por conglomerado.Precisó que la mayoría de los contagios en esta capital se vienen dando por contacto en reuniones familiares o en ámbitos laborales.Garcilazo se refirió a la situación, que se van a seguir evaluando durante esta semana, y apuntó que el resto se han generado por contacto con familiares o relacionados a compañeros de trabajo del brote inicial.que no tengan un impacto económico y productivo muy grande.En relación a los 10 casos de Paraná, indicó que nueve son contacto estrecho y con nexo. "Así que los 10 que tenemos actualmente en Paraná tienen nexo con un caso que se había confirmado previamente, lo mismo para Santa Ana y lo mismo la situación de Islas", precisó el funcionario.. "Son todos contagios que se han dado a nivel laboral principalmente y después relacionado a reuniones sociales y reuniones familiares", apuntó.Dijo que hay que tener muy en cuenta principalmente que estás reuniones se pueden evitar, y también resguardar a las personas mayores de 60 años. "Digamosque están exceptuadas de trabajar. Lo ideal es no juntar a las personas jóvenes con los más grandes que son los que van a tener complicaciones", recomendó.En relación a las situaciones de mayor gravedad mencionó caso de un paciente grave que está internado Concordia, que es una persona mayor de la localidad de Santa Ana, y otros tres cuadros más moderados que si bien todavía no han requerido asistencia respiratoria mecánica son cuadros a tener en cuanta porque son personas mayores de 60 años.En lo que respecta a la organización para el ámbito laboral, consideró importante elaborar estrategias en los lugares de trabajo por grupos ya que, si existe algún caso positivo no todos tengan que guardar cuarentena por 14 días y se pueda incorporar otro grupo que no haya tenido contacto con los otros.