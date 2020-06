Agrupación Amigos de la Baxada preocupados por el patrimonio de Paraná

Lugares que quieren reconstruir

Puente de los suspiros

Cementerio municipal

A 207 años de la elevación de la Baxada del Paraná a Villa, Valentina Uranga, integrante de la agrupación Amigos de la Baxada del Paraná, le dijo a Elonce TV que "somos un grupo de personas que nos agrupamos, preocupadas e interesadas sobre el patrimonio de la ciudad de Paraná. La ciudad dio muestras, durante muchos años,del maltrato que ha recibido su patrimonio"."No nos olvidemos que la casa de Urquiza y la casa del Gobierno de la Confederación entre otras, fueron demolidas para ser sustituidas por otros edificios, como si la ciudad no tuviera lugar suficiente para que esas construcciones se hagan en otros lugares, y haber preservados esos edificios de la época de Urquiza", dijo.Y agregó que "nosotras estamos alerta, mirando, observando esas cuestiones. Le solicitamos a las autoridades que mantengan el patrimonio, pero también proponemos cosas. El año pasado, nos dedicamos a crear notas y consensuar en lo que queríamos hacer, con la idea de que en el 2020 íbamos a realizar la gestión, no solo enviar notas, sino también pedir audiencias y entrevistas".Al respecto, Uranga dijo que "nos interesa mucho el monumento Mariano, que fue en relación al primer congreso Mariano que se realizó en Paraná en el año 45. Son tres placas de piedras, que están a la salida del anfiteatro y que cada piedra ilustra una obra de Eduardo Barnes".La comisión "viajó a Rosario para verificar si tenían los dibujos originales para hacer la copias y volver a restaurar eso que por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento está deteriorado", comentó.A su vez, remarcó que "es un patrimonio de altísimo nivel artístico. Eso ya lo tenemos en carpeta y lo solicitamos".El puente de los suspiros, de los enamorados llamado Martínez Segovia, comentó que "estamos pidiendo restituir la torretas. El proyecto original, tenía cuatro torretas de la época medieval. A principios del S. XX, cuando se instala el tranvía eléctrico, parece que provocaba vibraciones".Y continuó: "Tenían miedo que esas torretas se desplomaran, entonces la solución rápida y fácil fue sacarla, en vez de haberlas asegurados que era lo más productivo y normal"."Le pedimos al intendente que restituya las torretas por respeto al arquitecto Santo Domínguez y Benguria, el creador del escudo municipal. También, para que los paranaenses sepan cómo se construyó", mencionó.En este caso, "también pedimos, al municipio, que lo declare Museo A Cielo Abierto. Hay un trabajo muy bien hecho del arquitecto Carlos Menu-Marque junto con el periodista Jorge Riani, sobre el patrimonio que contiene el cementerio de Paraná"."Ahí como no hay demoliciones, podemos encontrar toda la ciudad de Paraná. Están todos los estilos arquitectónicos, las cuestiones artísticas como vitrales o esculturas. Hay tumbas históricas", mencionó.AL respecto dijo que "con todo eso te encontraras en el cementerio, pero faltan las señaléticas. Por eso pedimos que se lo declare museo y se los incluya como patrimonio funeral".Al finalizar, dijo que "le recomiendo a las futuras generaciones que valoren, que cuiden, que no banalicen, con respecto al patrimonio".