Hisopado, aislamiento y prevención: Las vivencias de un trabajador de droguería

Gonzalo Gauna trabaja en la Cooperativa Farmacéutica del Litoral, donde en las últimas semanas se detectaron gran cantidad de casos de coronavirus. Actualmente está aislado, en cuarentena, por prevención. Se hizo el hisopado y el resultado fue negativo.



En diálogo con Elonce TV, contó que "a partir de lo que se llama el caso uno, empezaron a intensificarse los controles en la empresa. Ya se había comenzado con los controles al ingreso. Se fueron dando una seguidilla de casos sospechosos, al hacerles el test dieron positivo".



"Desde Epidemiología nos llamaron para hacer el seguimiento a casi todos los empleados. Si alguno tenía algún síntoma o tuvo un contacto directo con alguno que dio positivo, se le hacía el testeo", dijo.



En ese sentido, manifestó que "el día viernes siguiente a que se detectó el primer caso, algunos compañeros ya no fueron a trabajar porque los citaron para hacerles el testeo. La empresa redujo personal e incluso se trabajó medio día nada más para cumplir con las obligaciones. Se quedó a la espera de la decisión que tome el Ministerio de Salud".



Sobre el hisopado, relató que "me citaron el martes a las 8 en el Hospital de la Baxada. La noche anterior me hicieron preguntas para ver qué síntomas tenía, si podía viajar en vehículo particular o si coordinábamos para ir. Cuando llegué tenía un lugar especial para dejar el auto. Se toman todas las medidas de seguridad, se ingresa con tapabocas, te dan guantes. Nos hacen leer un protocolo para el ingreso, respecto a las normas de convivencia de lugar. Después uno va con los profesionales, que primero toman la temperatura, la presión, hacen una serie de preguntas sobre antecedentes médicos, con quién vive uno".



"Primero te hacen el hisopado en la nariz. Te hacen inclinar la cabeza e ingresan el hisopo. Después hacen un segundo hisopado en la garganta. Este momento fue más molesto que doloroso. Raspa un poco", resaltó.



Comentó que "como vivo con mi esposa y mi hija, y no se sabía la situación, me hicieron quedar en el hospital. Hay habitaciones individuales, cómodas, donde tuve que esperar ahí el resultado de los análisis. Me lo dieron al otro día cerca de las 9.30. La atención fue muy buena. Una vez que se ingresa a la habitación recién se pueden sacar los guantes y el tapabocas".



"El resultado de mi hisopado dio negativo. Fue un alivio tremendo. Si bien uno puede llevarse su teléfono y hay televisión, uno está cómodo, pero se pasan muchas cosas por la cabeza: la familia, los amigos, las personas con las que estuviste en las últimas horas", expresó.



Contó que cumplió 47 años el domingo y no es paciente de riesgo. "A mí me hicieron el hisopado porque tuve algunos síntomas, como un cuadro gripal y estuve en contacto con personas positivas", aseguró.



Asimismo, dijo que "cuando se cerró la cooperativa, el viernes al mediodía, la información que nos dieron es que nos teníamos que aislar y cuidarnos. A partir de que ingreso al hospital de la Baxada, mi familia no salió del departamento, esa fue la indicación que nos dieron desde el Ministerio de Salud".



"En mi caso la mayoría de las personas con las que tuve contacto fueron de la empresa. Cuando se dio el primer caso y siguen los otros, prácticamente todos nos aislamos o tratamos de salir lo menos posible. Vivo a la vuelta de la cooperativa. Yo salía a trabajar con tapabocas, y no salía a otro lado. La idea ahora es quedarse adentro porque dio negativo hoy, pero mañana no sabemos, pueden aparecer síntomas. Hay que cuidarse y cuidar a los demás", remarcó. Elonce.com