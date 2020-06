Paraná cumple 207 años: "La ciudad guarda mucha cultura, arte y naturaleza"

Este jueves 25 de junio se conmemora un nuevo aniversario de la elevación de la Baxada del Paraná a Villa bajo la Advocación de "Nuestra Señora del Rosario" en el año 1813.que "en primer lugar quiero saludar a mi querida Paraná, orgullosa estoy de soy paranaense. Intentó, no solo a los turistas, sino también a los vecinos de la ciudad de que descubran y conozcan el gran patrimonio que resguarda a la ciudad"."Hay tanta historia, cultura, arte y naturaleza, tenemos que estar orgullosos de la ciudad donde vivimos porque guarda mucho a través de cada uno de los edificio", mencionó.Y agregó que "este día celebramos el paso de ser el Pueblo de la Baxada de Paraná a ser reconocidos como Villa, aquel 25 de junio del año 13".Al respecto de su trabajo como guía y de cuál fue el lugar donde las personas más interés presentan, comentó que "muchos se sorprenden por la historia que tenemos alrededor de nuestra plaza 1ro de Mayo"."Cuando le contamos que no tiene ni fecha, ni acta, ni fundado, sino que es una ciudad que nace espontáneamente. También la historia de cuando fuimos capital de la Confederación Argentina entre 1854 y 1861", dijo.Sobre el parque de la ciudad, dijo que "tenemos una naturaleza maravillosa, el Parque Urquiza con sus 44 hectáreas que resguarda en cada uno de sus tres niveles mucha historia, monumentos, cultura. Es uno de los lugares que los turistas eligen para hacer la foto turística".El monumento, "que más llama la atención es el de Justo José de Urquiza, no solo por las dimensiones, sino porque demandó 19 años en construirse y cada uno de las placas que tiene a su alrededor representan los momentos de lo que fue la gesta del Urquiza", explicó."A los paranaenses les digo que se animen a sumarse a las diferentes alternativas que tiene la ciudad a traves de la subsecretaria de Turismo, para que conozcan la ciudad donde viven, para que la revaloricen y se sientan orgullosos. Guardamos mucha cultura, arte y naturaleza", finalizó.